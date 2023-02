Les photos de grossesse de ce couple transgenre deviennent virales

Ziya Paval, 21 ans, et Zahad, 23 ans, sont des parents en devenir pas comme on en voit peu. Elle a été assignée mâle à la naissance, mais s’est toujours sentie femme, et lui est né dans le corps d’une femme, mais a toujours su qu’il était un homme au fond de lui. Ils deviendront bientôt les premiers parents transgenres d’Inde ayant conçus leur enfant sans assistance.

Le couple originaire du Kerala, en Inde, était en pleine transition lorsqu’il a décidé d’avoir un enfant. Ziya et Zahad ont tous deux stoppé momentanément leur traitement hormonal pour faire de leur rêve de parentalité une réalité. Zahad est aujourd’hui “enceint”, et le couple attend son bébé dans les semaines, voire les jours à venir.

L’Inde compterait près de deux millions de personnes transgenres, mais ce n’est que depuis 2014 qu’elles ont obtenu les mêmes droits que le reste de la population. Les Indiens transgenres souffrent cependant encore d’un accès plus difficile à l’éducation et aux soins de santé, et sont encore souvent victimes de discrimination et de préjugés, même de la part de leurs proches.

Du rejet à l’acceptation

Lorsque Ziya et Zahad se sont rencontrés, il y a trois ans, ils s’étaient tous deux éloignés de leur famille, musulmane conservatrice pour elle, et chrétienne pour lui. Celles-ci n’acceptaient pas que leur enfant soit transgenre. Toutefois, depuis que Zahad est “enceint”, sa famille a accepté son choix et se montre même d’un grand soutien pour le couple. La famille de Ziya, en revanche, se tient toujours à distance.

Très influencé par la mère de Zahad, le couple a longtemps hésité à rendre publique la grossesse. Il ne l’a annoncé qu’il y a une semaine sur Instagram, après que la mère du futur papa a donné son accord. L’histoire d’amour hors du commun de Ziya et Zahad a beaucoup touché les abonnés qui les suivent sur les réseaux sociaux. L’histoire est d’autant plus incroyable que le couple transgenre pense être le seul d’Inde à pouvoir revendiquer être les parents biologiques d’un enfant à naître.

Stéréotypes au sein de la communauté

Sous les publications du couple, on lit pas mal de commentaires désapprobateurs, voire haineux. Certains sont même postés par des personnes faisant partie de la communauté LGBT. «Il y a encore beaucoup de stéréotypes sur les couples transgenres. Ils pensent qu’un homme ne peut pas porter un bébé. Mais cela n’a pas d’importance», comment Ziya Paval.

Beaucoup d’autres internautes sont bienveillants avec la jeune femme et son compagnon, les félicitant régulièrement pour l’heureux événement à venir. «Les personnes trans méritent d’avoir une famille», a notamment commenté l’actrice indienne transgenre S Negha, sous une photo du couple publiée sur Instagram.