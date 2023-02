Huit mois après son coming-out, Rebel Wilson annonce ses fiançailles avec Ramona Agruma

Rebel Wilson a annoncé ce dimanche qu’elle s’était fiancée avec Ramona Agruma. Il y a huit mois, elle prenait la parole pour faire son coming-out.

Rebel Wilson est fiancée ! L’actrice australienne, âgée de 42 ans, a annoncé la nouvelle à ses fans ce dimanche en publiant une photo de sa demande, organisée à Disneyland, et de sa sublime bague en diamants.

«On a dit OUI ! Merci Tiffany & Co. pour l’incroyable bague et merci à Bob Iger [directeur général de The Walt Disney Company, ndlr] et à l’incroyable équipe Disneyland pour avoir réussi à réaliser cette surprise magique», a-t-elle légendé.

Rebel Wilson a fait son coming-out en juin 2022 en annonçant qu’elle était en couple avec Ramona Agruma depuis plusieurs mois. «Je pensais que je cherchais un prince Disney. Mais peut-être que ce dont j’avais vraiment besoin pendant tout ce temps, c’était d’une princesse Disney», avait-elle déclaré. Quelques jours plus tard, un journaliste avait avoué qu’il avait menacé de révéler son homosexualité si l’actrice refusait de répondre à ses questions. La star de «Pitch Perfect» avait donc décidé de l’annoncer elle-même.

En novembre 2022, Rebel Wilson a accueilli son premier enfant par mère porteuse, une petite fille prénommée Royce. «Je ne peux même pas décrire l’amour que j’ai pour elle, c’est un sublime miracle. […] Je tenais particulièrement à remercier ma magnifique mère porteuse qui l’a portée et l’a mise au monde avec tant de grâce et de soin. Merci de m’avoir aidé à fonder ma propre famille, c’est un cadeau incroyable. Le MEILLEUR cadeau !!», avait-elle écrit sur Instagram.