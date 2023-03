La Nef, inspirée de Cédric

Inspiré par les œuvres pour piano d’Olivier Messiaen, figure marquante de la musique contemporaine du XXe siècle, Cédric Delorme-Bouchard orchestre, avec La Nef, un mystérieux rituel pour corps et lumière.

Concepteur lumière, scénographe et metteur en scène, Cédric Delorme-Bouchard a signé plus d’une centaine de conceptions pour le théâtre, la danse et l’opéra, qui ont voyagé dans plus d’une quinzaine de pays entre l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe et l’Asie.

La Nef, qu’il présentera en première mondiale les 12, 13, 16 et 17 mai, est l’œuvre qu’il a élaborée durant sa résidence à l’Usine C. Dans une imposante arène circulaire, quatre pianistes encerclent un monolithe noir, centre de gravité d’où jaillissent, au rythme de la musique, des rayons de lumière et des images.

Sur cet autel lumineux, neuf interprètes célèbrent les cadences sacrées et mystérieuses de Messiaen, convoquant par le mouvement et le geste un kaléidoscope de paysages humains.

INFOS | La Nef, les 12, 13, 16 et 17 mai

Cédric Delorme-Bouchard + BOP

Usine C

usine-c.com