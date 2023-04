Défi des générations 2023

La Fondation Santé Urbaine vous invite à relever le Défi des générations afin de l’aider à soutenir les CHSLD du Village et des environs !

Le Défi des générations est de retour jusqu’au 23 septembre prochain et la Fondation Santé Urbaine invite les résident.e.s du Village à s’y inscrire, seul.e.s ou entre ami.e.s, afin de l’aider à amasser des fonds pour les établissements de santé du secteur.

Le Défi des générations, c’est quoi ?

Lancé en 2020, le Défi des générations est un mouvement panquébécois qui permet aux personnes qui ont envie de faire une différence dans leur communauté de relever un défi au profit d’un organisme de leur choix. En 2022, c’est un nombre record de 17 fondations hospitalières couvrant 9 régions, 8 CISSS et 4 CIUSSS qui se sont jointes au mouvement, amassant plus de 1,1 M$ au total.

Le Défi, c’est pour qui ?

Nul besoin d’être un sportif ou une sportive aguerri.e pour relever le Défi des générations puisque le format, la durée et le moment de chaque défi sont identifiés selon les intérêts et les capacités de chaque participant.e ou équipe participante. Au cours des dernières éditions, par exemple, certain.e.s ont choisi de relever des défis de haute performance comme la course à pied, alors que d’autres se sont tourné.e.s vers des activités cardiovasculaires plus artistiques telles que des marathons de danse salsa. Parmi les plus dégourdi.e.s, des participant.e.s de l’an dernier ont même opté pour les sensations fortes en amassant des dons pour un organisme caritatif à l’occasion d’un saut en parachute !

Se dépasser pour la santé dans son quartier !

2023 marquera la seconde participation de la Fondation Santé Urbaine dans le cadre du Défi des générations. L’an dernier, l’organisme qui soutient financièrement les CHSLD, CLSC et hôpitaux situés sur le territoire du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal avait amassé près de 35 000 $. La somme avait notamment aidé la Fondation à humaniser les espaces de vie des résident.e.s en CHSLD en réaménageant leurs balcons et terrasses extérieures. Cette année, la Fondation relève la barre et vise un montant de 50 000 $ qu’elle répartira parmi tous les établissements de son territoire afin d’aider un nombre de personnes encore plus important.

Le Village : faire une différence pour la santé de son quartier

Afin de la soutenir dans son objectif, la Fondation Santé Urbaine lance le défi aux citoyen.ne.s du Village et des secteurs avoisinants. Elle les invite à relever le Défi des générations avec elle afin de l’aider à soutenir les établissements de santé du quartier. Selon Marie-Andrée Lefebvre, directrice générale de la Fondation Santé Urbaine, les citoyen.ne.s qui participeront au Défi des générations au nom de l’organisme contribueront à améliorer la santé des ainé.e.s du secteur, tout en réalisant une activité physique bénéfique pour leur propre santé : « La vision de la Fondation Santé Urbaine est d’humaniser les soins de santé de la naissance à la fin de vie pour la communauté du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal en posant des gestes très concrets. Selon nous, il n’y a pas de façon plus concrète de faire une différence pour les établissements de santé de son quartier qu’en participant à une activité physique comme le Défi des générations ! On invite donc les résidents du secteur à se lancer un défi au

nom de la Fondation, seuls ou en groupe, et à faire une différence tangible pour leur

communauté ! »

Le Défi des générations, comment ça marche ?

Les personnes, familles ou groupes d’ami.e.s qui désirent bouger pour soutenir la Fondation Santé Urbaine peuvent facilement s’inscrire au Défi des générations en visitant le site Web mentionné au bas de cet article. Ils pourront y sélectionner la Fondation Santé Urbaine et identifier le format de leur défi ainsi que l’objectif financier visé. Une page Web personnalisée leur permettant de recevoir des dons en ligne leur sera ensuite attitrée. La page de leur défi présentera notamment leur photo, le but de leur démarche et le nombre de dollars à atteindre. Le format accessible et convivial permet aux participant.e.s de partager facilement leur défi via les médias sociaux afin d’inviter leurs proches à les encourager. Le baromètre disponible sur la page de leur défi permet finalement de comptabiliser en temps réel les sommes reçues, rendant le défi encore plus interactif. La Fondation Santé Urbaine vous met au Défi ! Prêt, pas prêt ?

PHOTO : Bruce Lapointe, l’un des participants de l’édition 2022 du Défi des générations. Bruce a effectué à pied les 40 kilomètres qui séparent les deux sites les plus éloignés du CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, soit la Cité-des-Prairies et le Pavillon Pierrefonds. Tout ça, en une seule journée ! Les dons amassés par Bruce ont été versés au projet Hôpital Solidaire qui fournit des repas prépayés aux clientèles vulnérables des hôpitaux.

INFOS | Pour en connaitre davantage et pour faire un don à la Fondation Santé Urbaine, rendez-vous au www.fondationsanteurbaine.com

Pour s’inscrire au Défi des générations au nom de la Fondation Santé Urbaine, on peut visiter le : www.jedonneenligne.org