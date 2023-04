Il est encore temps pour s’inscrire au prix Frank W. Remiggi

Faisant partie des célébrations du 40e anniversaire des Archives gaies du Québec (AGQ), cet organisme remet de manière spéciale un prix en l’honneur du défunt professeur de l’UQAM et auteur, Frank W. Remiggi (1951-2018).

Ce prix est ouvert à tous ceux et celles qui ont effectué des recherches aux AGQ depuis le 1er janvier 2015 et qui ont publié, sous une forme ou une autre, les résultats de ces consultations. Mais faites vite, parce que cet appel de candidatures se termine à minuit le 16 juin prochain pour pouvoir vous mériter la bourse de 1 000 $ !



Professeur de géographie historique et culturelle à l’UQAM, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, Frank W. Remiggi avait codirigé en 1998, avec Irène Demczuk, l’œuvre intitulée Le Village gai de Montréal : entre le ghetto et l’espace identitaire — Sortir de l’ombre. Histoire des communautés gaie et lesbienne de Montréal. Encore aujourd’hui, cette œuvre constitue la base qu’il faut consulter lorsqu’on désire connaitre l’histoire du Village de Montréal et ses diverses phases. De plus, lors de son décès, ce professeur a laissé toutes ses archives aux AGQ.

« Frank W. Remiggi est une figure importante de nos communautés, d’expliquer Pierre Pilotte, le coordonnateur des AGQ. On cherchait une manière de lui rendre hommage et comme il était professeur d’université, nous avons pensé qu’un tel prix destiné aux chercheuses et chercheurs était une belle façon d’honorer sa mémoire. »

Cette offre est faite autant pour les francophones que pour les anglophones. Après consultation des archives, il faut avoir créé une œuvre originale, qui s’en est fortement inspirée. Les œuvres pourront être présentées sous différentes formes : texte, vidéo, balado, film, livre, thèse, etc. Ces œuvres déjà réalisées peuvent avoir été présentées publiquement.

Si l’œuvre présentée a été réalisée pour le compte de quelqu’un d’autre, il faudra une autorisation écrite de ce commanditaire pour la libérer de toute contrainte juridique. Ce concours est ouvert autant donc, on l’aura bien compris, aux étudiant.e.s qu’aux enseignant.e.s ou aux chercheuses et chercheurs. Bon, voilà pour l’aspect « technique » de la chose.

Le jury qui décernera le prix Frank W. Remiggi sera composé de trois (3) personnes, soit : Iain Blair, vice-président des Archives gaies du Québec ; Julie Podmore, professeure affiliée à l’Université Concordia, membre des Archives lesbiennes du Québec et membre pendant huit ans du conseil d’administration des Archives gaies du Québec (2011-2019) ; et enfin Serge Fisette, historien et écrivain, dont le dernier livre, L’Homosexualité masculine au Québec (Québec Amérique, 2021), fut unanimement salué par la critique.

C’est la première fois et d’ailleurs l’unique fois que les Archives décerneront un tel prix. « C’est une fois unique parce que cela demande beaucoup de travail et d’efforts pour un organisme communautaire comme le nôtre, avec peu de moyens et d’employés », souligne Pierre Pilotte.

Ce prix sera remis durant les festivités de Fierté Montréal, cet été. Mais pourquoi avoir choisi ce moment-là et pas un autre ? « Parce que cela donne de la visibilité à tout le monde, de dire Pierre Pilotte, autant à la lauréate ou au lauréat, aux Archives et à Fierté Montréal. Tout le monde sort gagnant d’avoir une telle visibilité. C’est encore une autre façon d’honorer publiquement la mémoire de Frank W. Remiggi. »

Et n’oubliez pas, vous avez jusqu’à minuit le 16 juin pour vous y inscrire. Comme mentionné plus haut, les Archives gaies du Québec bénéficient de peu de soutien des divers paliers gouvernementaux, si ce n’est que des subsides pour des emplois d’été essentiellement. « Nous sommes toujours à la recherche de financement auprès de différents fonds gouvernementaux [fédéral, provincial et municipal] pour pouvoir réaliser divers projets des Archives. Mais c’est toujours à la pièce, sans financement stable », note Pierre Pilotte. Ici aussi, on l’aura bien saisi, les AGQ comptent beaucoup sur les dons du public, comme le montre bien leur campagne annuelle de levée de fonds qui s’amorce, en règle générale, chaque automne.

INFOS | Pour inscription au prix Frank W. Remiggi : forms.office.com

Archives gaies du Québec, 1000, rue Atateken, Montréal, bureau 201-A. Tél. 514-287-9987 ou [email protected]