Un encan d’œuvres d’art dédié entièrement au corps masculin se tiendra à Paris 

Apocalypse, une œuvre spectaculaire et monumentale du peintre symboliste belge Emile Fabry (1865-1966), sera le lot phare de la vente The Male Form chez Bonhams Cornette de Saint Cyr à Paris le jeudi 1er juin 2023. Au total près de 90 lots seront mis au enchères : des peintures, mais aussi des sculptures, des photographies et des sérigraphies limitées.

Auteur de représentations monumentales, Emile Fabry transpose dans ses allégories des figures sculpturales, reflétant une grande sensualité et des personnages aux corps sculpturaux. Le tableau Apocalypse est estimé entre 60 000 et 80 000 € (entre 88 000 et 118 000 $CAN).

Cette vente aux enchères parisienne sur le thème du corps masculin (The Male Form) arrive après des ventes aux enchères sur ce thème couronnées de succès à Londres en 2021 et à New York en 2022 (où certaines œuvres ont dépassé de 3 fois la valeur des estimations).

Le propos de la vente reste le même : défier un marché centré traditionnellement sur la représentation féminine à travers le regard masculin, et ainsi mettre à l’honneur la représentation masculine dans l’art. Parmi les lots phares de la vente, citons :

Vid dörren (À la porte) par l’artiste suédois Eugène Jansson (1862-1915). L’œuvre date de la dernière partie de sa carrière, lorsqu’il se spécialise dans les nus masculins. La scarlatine contractée à l’adolescence a laissé Jansson avec des problèmes chroniques de santé. Il trouva un répit dans la natation et nombre de ses peintures représentent des nageurs qu’il rencontrait à l’établissement des bains de la marine à Stockholm. Estimation : 25 000 – 35 000 euros.

Bubbles Shower de Pierre et Gilles. Cette photographie peinte marouflée sur aluminium, réalisée en 1997, est une commande pour Statements magazine et représente le mannequin Frédéric Lenfant. Cette pièce unique a été acquise à l’origine directement auprès des artistes. Estimation : 35 000 – 45 000 euros.

Portrait d’un jeune homme par Pierre-Paul Prud’on (1758-1823). Peintre et dessinateur romantique français, Prud’hon est célèbre pour avoir peint les portraits des deux épouses de Napoléon. Estimation : 40 000 – 60 000 €.

Nu masculin couché de 1952 du photographe de mode et de société germano-américain Horst P. Horst(1906-1999). Estimation : 3 000 – 5 000 euros.

Thésée et le Minotaure par Antoine-Louis Barye (1795-1875), l’un des principaux sculpteurs de l’école romantique française. Estimation : 30 000 – 40 000 €.

« Pour l’édition parisienne de cette vente, nous avons réuni une belle sélection de peintures, de dessins et de sculptures célébrant le corps masculin et ses attributs» déclare Anastasia Orfanidou, responsable du département d’art grec chez Bonhams et en charge de cette vente. «Apocalypse est une œuvre importante d’Emile Fabry. Les amateurs sauront apprécier des photos des artistes Pierre et Gilles, un carnet de croquis de Cocteau, des dessins de Tom of Finland et des clichés des plus grands photographes ayant immortalisé la plastique masculine. Cette vente promet une fois de plus de repousser les limites et de rendre hommage à la beauté universelle du corps masculin. »

Pour consulter le catalogue complet des œuvres en vente :

https://www.bonhams.com/fr/auction/28127/the-male-form/

The Male Form Lieu: 6 avenue Hoche Paris 75008 Date: Jeudi 1er juin 2023