Le brillant et très coloré chanteur Jake Wesley Rogers était de passage à Montréal récemment, pour une prestation au bar Le Ritz dans le cadre de la tournée promotionnelle de son dernier album LOVE.

La dernière création de Rogers arrive à la suite de son premier opus Pluto. LOVE propose six pièces profondément émouvantes aux couleurs pop aussi contagieuses que perspicaces. En plus des simples Call it love et My Mistake, l’album comprend entre autres Hindsight, tirée de la comédie romantique gaie Bros.

Découvert en 2020, l’artiste américain originaire du Missouri a vu sa carrière catapultée vers les plus hauts sommets en 2021 lorsque l’animateur Zane Lowe, d’Apple Music, a qualifié le jeune chanteur d’extrêmement talentueux. Les éloges des plus influents magazines ont ensuite suivi, dont People, Billboard et Rolling Stone. The rest is history.

À l’occasion de sa visite à Montréal, l’artiste au style ambitieux s’est entretenu avec le magazine Fugues à propos de sa carrière, de son coming out et de ses impressions sur la métropole québécoise. Discussion intime.

Ta tournée nord-américaine actuelle s’est récemment arrêtée au Ritz de Montréal, était-ce la première fois que tu visitais la ville ?

Jake Wesley Rogers : J’ai visité Montréal il y a quelques années après avoir obtenu mon diplôme universitaire. J’ai fait tout un road trip dans l’est du Canada et Montréal était mon endroit préféré où nous sommes allés! 😊

Comment s’est passé le concert ? As-tu des anecdotes amusantes à partager ?

Jake Wesley Rogers : Le spectacle était magnifique ! C’était la première fois que j’étais en prestation à Montréal, donc je ne savais pas à quoi m’attendre ! Par contre, j’ai dû aller à l’hôpital le matin du spectacle parce que je me suis accidentellement coupé le doigt ! J’ai eu une super expérience à l’hôpital et j’ai été pris en charge rapidement ! Merci aux équipes de soins de santé canadiennes ! (Rires !)

As-tu eu l’occasion d’explorer la ville ou de sortir un peu ?

Jake Wesley Rogers : Oui ! J’ai eu une journée de congé et j’ai aimé me promener dans la neige. J’ai aussi visité de nombreux cafés.

Montréal a une culture et des goûts musicaux distincts du reste de l’Amérique du Nord. As-tu l’impression que le public local réagit différemment à ta musique et à ton univers créatif, comparativement aux foules des autres villes ?

Jake Wesley Rogers : Tous les spectacles que j’ai donnés ont été très spéciaux et les foules ont été vraiment chaleureuses et disposées à recevoir ma musique et mon message. Par contre, j’ai l’impression que Montréal apprécie l’art et la culture d’une manière unique et je l’ai beaucoup ressenti pendant le spectacle.

Tu as lancé un nouvel album, LOVE, l’automne dernier. La vidéo de la chanson My Mistake te montre dans une session d’enregistrement. Peux-tu nous dire comment se déroule ton processus créatif lors de l’écriture d’un album ?

Jake Wesley Rogers : C’est une expérience assez chaotique, pour être honnête ! Je n’ai pas vraiment de processus particulier. Pour moi, ça commence toujours par moi au piano, tout simplement m’asseoir et voir ce qui en sort. Après avoir fait ça assez longtemps, je prends les chansons que j’aime et je vais les enregistrer. J’ai généralement une sorte de vision, mais généralement les chansons m’en disent plus sur ce que tout cela signifie une fois qu’elles ont été écrites.

Tu as mentionné que l’album parle de « lutter avec là où j’ai été avec mon amour ». Peux-tu préciser cette idée ?

Jake Wesley Rogers : Je pense que l’amour est le mot le plus galvaudé et aussi le plus

essentiel à notre existence. Je ne sais pas vraiment ce qu’est l’amour, mais je pense que c’est ce dont je suis fait et je pense que c’est ce que je suis ici pour faire. Ces chansons sont en quelque sorte des explorations de là où l’amour m’a emmené et où je pense que je vais.

Tu as fait ton coming out très jeune alors que tu étais encore à l’école, dans une petite ville du Missouri. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton expérience ?

Jake Wesley Rogers : Eh bien, le Missouri est situé au cœur de ce que l’on appelle la Bible Belt, donc immédiatement, il y a un sentiment de ne pas être en sécurité pour être

complètement assumé. Mais j’ai eu de la chance avec une famille et des amis qui m’ont soutenu. Donc, d’un côté c’était assez génial, mais de l’autre pas vraiment génial non plus. J’ai donc malheureusement dû être beaucoup sur mes gardes.

Que dirais-tu à nos jeunes lecteurs et lectrices qui vivent dans des petites villes et qui sont dans une situation similaire à la tienne à l’époque ?

Jake Wesley Rogers : Je pense que si vous vivez quelque part où les gens dans votre vie ne veulent pas que vous soyez qui vous êtes, ou qui ne vous croient peut-être pas, la chose la plus importante que nous puissions faire est de nous croire nous-mêmes d’abord. S’aimer d’abord. S’accepter d’abord. À partir de là, je pense que nous n’avons vraiment besoin que de quelques personnes dans nos vies, des personnes qui nous considèrent vraiment pour qui nous sommes. Il peut être difficile de trouver cet équilibre, mais il faut savoir que ces personnes sont là. Il y a des gens qui vous aiment comme vous êtes.

Tu as participé à divers événements LGBTQ+ et ta musique a été incluse dans la comédie romantique gaie Bros. Pourquoi est-il important pour toi en tant qu’artiste de t’associer ou de donner une voix à notre communauté ?

Jake Wesley Rogers : Ce n’est pas vraiment [une] chose [à laquelle] je pense beaucoup, en toute honnêteté. Je suis heureux d’ajouter ma voix à la représentation qui est si nécessaire et qui a fait défaut historiquement, mais j’ai vraiment l’impression de tout simplement raconter mon histoire, de manière authentique et complète.

Le magazine Vogue t’a présenté dans le cadre de sa série Youthquake pour tes looks créatifs et distinctifs. Qui t’inspire en matière de mode ?

Jake Wesley Rogers : Je m’inspire de beaucoup de choses ! J’ai grandi en faisant du théâtre, donc je traite un peu mes spectacles comme une comédie musicale avec des costumes plus grands que nature ! J’aime aussi les années 70 et le vintage, donc c’est un grand mélange de choses !

En termes de musique, y a-t-il des artistes précis dont tu admires le travail ou qui

t’inspirent ?

Jake Wesley Rogers : Oh beaucoup ! Patti Smith, Nina Simone, Stevie Nicks, Joni Mitchell, David Bowie, pour n’en nommer que quelques-uns.

As-tu des projets à venir à partager avec nos lecteurs et lectrices ?

Jake Wesley Rogers : Oui, beaucoup !!! Quand je reviens de tournée, je me lance dans la création de mon premier album complet. Je vais également travailler sur plusieurs autres projets intéressants !

INFOS | https://www.jakewesleyrogers.com