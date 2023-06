Queen of the Universe, saison 2

Les amateurs et amatrices de concours de chant et de téléréalité drag ne voudront sans doute pas manquer la deuxième saison de cette émission, qui allie les deux concepts. Il y a évidemment un pas entre l’art de la drag et celui du chant, mais on peut affirmer que plusieurs des concurrent.e.s de l’émission le franchissent avec succès !

Avec une cagnotte de 250 000 $, les enjeux sont stratosphériques et nulle surprise que Queen of the Universe recrute ses participant.e.s un peu partout à travers la planète. C’est ainsi que dans le cadre de sa première saison, l’émission accueillit Matante Alex (Alexandre Gemme), originaire de Montréal, qui fut malheureusement éliminée lors du troisième épisode, non sans avoir préalablement ébloui la salle par sa maitrise des techniques du yodel. La saison 1 s’est conclue par un duel entre Grag Queen (qui fut couronné.e) et Ada Vox, dont les capacités vocales en ont étonné plus d’un.e.

La saison 2 présente dix nouveaux aspirant.e.s au titre de Reine de l’univers en provenance des États-Unis, de l’Italie, des Pays-Bas, du Mexique, de l’Australie, d’Israël, de l’Angleterre et du Brésil. Le panel de juges se compose de Vanessa Williams, Michelle Visage, Trixie Mattel, Mel B (des Spice Grils) et l’émission est animée par l’ineffable Graham Norton. Évidemment, aucune compétition drag ne saurait porter ce titre sans son lot de mélodrames et de confidences et on peut donc s’attendre à des tensions et de l’émotion. À ce sujet, on peut souligner que, dans l’épisode 2 de cette toute nouvelle saison, le peu de grâce avec lequel l’un.e des concurrent.e.s éliminé.e a quitté la scène a donné ses lettres de noblesse à l’expression « face de bœuf ».

Certaines voix sortent carrément du lot, alors que d’autres sont un peu plus ordinaires. Il faut cependant noter que la grande majorité des candidat.e.s s’imposent un défi titanesque en cantonnant leur registre dans celui des sopranos et des altos, plutôt que d’explorer celui des ténors et des basses. Une saison 3 est déjà annoncée et il sera intéressant de voir si une plus grande diversité de registre vocal y sera représentée.

