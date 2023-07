Pabllo Vittar à Montréal en septembre

Après sa venue l’an dernier à Fierté Montréal, comme spectacle de clôture et avec une tournée mondiale qui a fait d’elle la première drag-queen à se produire à Coachella et l’a conduite en haut de l’affiche de l’édition latino-américaine du festival Lollapalooza et du Primavera Sound à Barcelone, Pabllo Vittar sera de nouveau passage à Montréal le 24 septembre prochain.

Ce que représente Pabllo Vittar va au-delà d’une simple pop star ou d’une drag-queen et il est impossible de mentionner Pabllo sans évoquer la révolution qui l’accompagne.

Pabllo est devenu.e, ces dernières années, un véritable phénomène au cœur de la culture latino-américaine, en imbriquant d’une manière unique les deux rôles iconiques d’une pop star qui multiplie les succès musicaux et d’une drag-queen plus grande que nature, qui est en passe de conquérir le monde, bien au-delà de son Brésil natal.

Cela fait neuf ans que cet artiste de drag au genre fluide a explosé sur la scène, à la télé brésilienne en chantant I Have Nothing de Whitney Houston dans une émission locale. Depuis, il/elle (le genre change durant ses conversations) est devenu.e la drag queen la plus populaire au monde (sur les réseaux sociaux), avec deux fois plus d’abonnés Instagram que RuPaul, plus d’un milliard de vues sur YouTube et des albums remplis de succès pop, car, oui, iel chante…

Il y a quelques mois, en entrevue avec le magazine Nylon, qui lui demandait comment iel se sentait quand iel réfléchissait à son incroyable trajectoire, iel répondait :

«C’est un grand honneur d’être l’une des voix qui se battent pour notre communauté au Brésil, car ce n’est pas toujours facile pour nous là-bas. Nous avons parcouru un long chemin, surtout au cours des dernières années, durant lesquelles on avait l’impression de revenir en arrière – c’est là qu’on a réalisé qu’il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais c’est pourquoi nous sommes toujours là, c’est pourquoi nous travaillons et c’est pourquoi nous amenons notre volonté politique partout où nous allons. Il est vraiment important pour moi de prendre la parole et de sensibiliser notre communauté au Brésil et ailleurs, mais aussi de préciser que nous devons prêter attention à toutes les lettres de nos communautés, et pas seulement aux G. J’ai l’impression que, parfois, lorsque nous mettons les problèmes de la communauté sur la table, nous laissons souvent certaines personnes de côté et ce sont souvent ces personnes qui ont le plus besoin de notre soutien.»

INFOS: Pabllo Vittar sera en concert le 24 septembre au MTelus. L’artiste Alice Glass fera la première partie. BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT