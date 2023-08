NOUS | MADE cherche des ambassadeur·drices numériques aux quatre coins du pays pour faire rayonner les contenus de chez nous.

Appel aux cinéphiles, télévores et technophiles aimant être devant la caméra: NOUS | MADE cherche ses prochain·es ambassadeurs·drices auprès de créateur·trices de contenu numérique expérimenté·es, issu·es des quatre coins du pays et suivi·es par une communauté établie et grandissante.

Depuis 2018, NOUS | MADE célèbre les talents d’ici dans le domaine du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et du divertissement numérique. La marque souhaite cependant élargir son auditoire, titiller la curiosité des internautes et faire découvrir encore plus d’histoires et de contenus de chez nous, et ce, en comptant sur une « escouade numérique » composée de pros des plateformes sociales et numériques.

« Cette nouvelle initiative vise à susciter une rencontre entre l’univers de la création médiatique traditionnelle et celui, axé sur le mobile, de la création vidéo numérique, explique Mathieu Chantelois, premier vice-président, marketing et affaires publiques au Fonds des médias du Canada (FMC), et responsable de la marque NOUS | MADE. Avec celle-ci, nous voulons combler le fossé entre les adeptes des contenus en ligne et les fanatiques du petit et grand écran. Nous souhaitons qu’un plus grand nombre de gens qui ne consomment pas ou peu les productions d’ici finissent par découvrir, apprécier et soutenir nos productions locales. Plus encore, nous espérons stimuler leur sentiment d’appartenance envers le divertissement et la culture de chez nous. »

Les ambassadeur·drices recherché·es doivent avoir :

une excellente maîtrise de l’anglais et/ou du français à l’oral comme à l’écrit;



une expertise dans la création de contenus pour Instagram, TikTok, et/ou YouTube;



une communauté bien établie sur les plateformes sociales;



une facilité à s’exprimer devant la caméra et à interagir avec les artistes et créateur·trices d’ici lors d’événements en direct (si nécessaire);



un intérêt marqué pour la culture et le divertissement de chez NOUS.

NOUS | MADE souhaite accueillir des ambassadeurs·drices de tous les horizons et de toutes les cultures. Son équipe invite donc les personnes autochtones (Premières Nations, Inuit ou Métis) et celles issues des communautés racisées et/ou 2SLGBTQ+ et/ou en situation de

handicap à soumettre leur candidature afin de pouvoir vivre une expérience rémunérée unique en son genre.

À qui la chance? Les candidatures seront acceptées jusqu’au 15 septembre 2023.

INFOS | https://postuler.celebronsnous.ca

• • •

À PROPOS DE NOUS | MADE

NOUS | MADE souligne le travail des créateur·trices de chez nous dans le domaine du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo et du divertissement numérique, ici comme ailleurs. NOUS | MADE braque les projecteurs sur les réussites et les accomplissements des gens d’ici qui donnent vie à des histoires, tout en encourageant le public à découvrir et à célébrer ces réussites. NOUS | MADE est le fruit de la collaboration entre des acteurs importants du milieu du divertissement, dont le Fonds des médias du Canada (FMC) et Téléfilm Canada, ainsi que 30 autres partenaires – jusqu’à maintenant – de l’industrie. Pour de plus amples informations, consultez nous-made.ca