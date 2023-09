Un week-end de formation pour les personnes vivant avec le VIH 

L’Institut du développement du leadership positif (IDLP) propose aux personnes vivant avec le VIH-sida (PVVIH) une formation en leadership intitulée Qui suis-je en tant que leader ?. Il s’agit d’un séjour à Orford, dans la belle région des Cantons de l’Est, du 19 au 22 octobre, à l’Hôtel Chéribourg, où l’on présentera le module de base en présentiel. C’est un programme de développement du leadership pour les personnes vivant avec le VIH. Peut-on mieux vivre avec sa maladie, veut-on mieux connaitre sa communauté VIH, veut-on développer des compétences ? C’est avec en tête ces quelques questions parmi tant d’autres qu’on passera à travers cette formation durant ce week-end-là du mois d’octobre.



« Ce n’est pas un groupe de soutien, mais lorsqu’on parle d’empowerment il y a des questions qui ressortent comme l’estime de soi, la confiance en soi, l’engagement des PVVIH, etc. », explique Daniel-Claude Gendron, le coordonnateur de l’IDLP volet Québec. « Par exemple, je suis un bénévole dans un organisme et je n’arrive pas à m’exprimer, à prendre la parole en public, et bien dans ces ateliers on apprend à combattre la timidité. Les plus jeunes aussi ont l’opportunité de s’informer sur ce qui s’est passé lors de l’atelier sur l’historique du VIH. Il y a parfois des moments touchants qu’échangent les gens sur les combats qui ont été menés, sur les gens qui sont décédés et qu’ils ont connus, sur les droits qu’on a acquis, mais qui n’existaient pas au début de l’épidémie du VIH, etc. Donc, encore une fois, ce n’est pas un groupe de soutien, mais ça vient donner des opportunités aux gens de s’exprimer et, parfois, ils racontent des choses qu’ils n’ont jamais dites à personne et cela leur donne plus d’assurance […] »

La notion d’empowerment vient des mouvements sociaux qui luttent de façon générale pour l’égalité des droits (femmes, personnes racisées, LGBTQ+, etc.) ou pour l’écologie, l’environnement, etc. On accole à l’empowerment, en français, des définitions d’autonomisation, d’émancipation, de renforcement de la personne, etc.

Voici ce qu’on trouve sur le site de l’Institut et ce qu’on nous apprend sur les objectifs et la mission de telles formations : « La formation vise à créer un réseau de personnes vivant avec le VIH informées et conscientes de leur empowerment et qui participeront et contribueront à leur communauté. Les quatre principaux domaines de développement visent à : développer la résilience personnelle des participants face à la stigmatisation et la discrimination à l’égard du VIH ; identifier ses valeurs et sa philosophie personnelles liées au leadership ; développer des compétences et des pratiques de leadership ; enfin, acquérir des connaissances sur la communauté et devenir plus sensible à l’importance d’une participation accrue dans les efforts communautaires ».

Du 19 au 22 octobre, les personnes suivront le module de base en leadership, mais il y a en fait trois niveaux au total, soit : le développement des compétences en communications, une formation offerte en deux jours et demi, et un atelier sur les compétences en gouvernance si l’on veut, par exemple, devenir membre d’un conseil d’administration d’un organisme ou encore responsable d’un comité ou d’un projet. Cette formation de 13 à 14 heures est disponible en ligne seulement et s’étale sur trois semaines et comprend des séances de groupes et individuelles. Mais qu’est-ce que ça donne réellement aux PVVIH ? « Cela réénergise une personne, cela lui donne un boost dans sa vie », souligne Daniel-Claude Gendron. « On prend pour exemple une femme avec un enfant qui a la maladie du VIH, elle n’arrive pas à le dire à son entourage ou aux organismes desquels elle reçoit des services, cela va lui apporter la confiance en elle et le boost pour révéler qu’elle est PVVIH. Mais ce n’est pas que pour ça, cela octroie un réel boost pour plusieurs choses dans la vie. Les retombées sont extraordinaires pour la personne, c’est une prise de conscience personnelle, oui, ça peut “brasser” à l’intérieur, mais par la suite c’est énergisant. On développe des capacités et on trouve des ressources en soi [pour

accomplir des choses] qu’on ne connaissait pas nécessairement. […]»

Il y a une limite de 12 personnes pour cette formation. « Si vous n’êtes pas accepté cette fois-ci, ce n’est pas pour d’autres raisons que parce qu’on a atteint la limite, indique Daniel-Claude Gendron. On est obligé de mettre une limite pour que chaque participant.e puisse avoir le temps de s’exprimer et de partager avec les autres et que la discussion et l’animation soient plus faciles et fluides […] »

Si ces ateliers en leadership et en empowerment existent au Canada et aux États-Unis depuis plusieurs années, tous les exemples et l’animation sont « adaptés à la situation particulière du Québec », dit Daniel-Claude Gendron. Ici, l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) soutient l’IDLP et les ateliers présentés par l’Institut, qui est relié à la COCQ-SIDA (Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida). Cette formation de l’IDLP est offerte en français en présentiel ici, mais si on est francophone et qu’on habite la Colombie-Britannique ou l’Ontario, par exemple, celle-ci est disponible en ligne,« On a développé une plateforme d’apprentissage sous forme de vidéos que l’on peut ainsi suivre et passer à travers les trois modules prévus », ajoute Daniel-Claude Gendron.

« Notre plus grand défi et notre objectif en ce moment à l’IDLP est de pouvoir rejoindre les jeunes, les personnes autochtones et les anglophones. Ce n’est pas facile de sensibiliser ces personnes-là, mais on y travaille très fort », dit Daniel-Claude Gendron. Le transport, l’hébergement et les repas sont pris en charge par l’IDLP, de même que des frais de garde pour les gens avec des enfants.

INFOS | Date limite pour s’inscrire : 8 septembre.

Hôtel Chéribourg, 2603, chemin du Parc, à Orford (en Estrie).

Informations : idlp.ca