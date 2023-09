Shania Twain de retour à Montréal

Après avoir donné une quinzaine de spectacles en résidence à Las Vegas, Shania Twain prenait la route au printemps dernier avec sa toute nouvelle tournée Queen of Me. La chanteuse country de plus en plus pop a déjà visité en juin dernier la métropole et la vieille Capitale, et elle sera de retour au Centre Vidéotron de Québec le 24 octobre, puis au Centre Bell de Montréal le 25 octobre.

Shania considère l’album Queen of Me comme le plus joyeux qu’elle a composé. Conçu pendant la COVID, c’était d’abord un exercice visant simplement à la mettre dans un meilleur état d’esprit, un état d’esprit plus positif.

Elle s’est mise à écrire des paroles qui la feraient sourire, la feraient rire, lui donneraient envie de danser. C’était comme un exercice de bien-être d’écrire ces chansons, confiait-elle récemment à un journaliste gai. Et durant cette « pause », elle a écrit trois albums de chansons pour se désennuyer et combattre la morosité.

De cette période productive sur le plan créatif, elle a gardé pour Queen of Me les chansons les plus positives, qui l’ont emmenée dans un endroit bienveillant et heureux et qui donnent le goût de danser. Des chansons qui donnent l’envie forte de retrouver de la joie et de l’optimisme.

Comme Dolly Parton, Shania Twain est une alliée indéfectible des communautés LGBTIQ+, qui l’ont à leur tour érigée en icône. Adoptant une posture apolitique, l’artiste ne déroge jamais à son postulat d’inclusivité envers son public. À ses concerts, tout le monde est bienvenu. Depuis toujours.

« Je suis proche de tant de personnes LGBTQ+. Ils ont fait partie de mes équipes créatives au fil des années et ils font simplement partie de ma vie », confiait-elle à un journaliste du magazine Pride, plus tôt cette année. « Vous faites tous partie de ma vie, vous savez ?

Vous faites partie de mon inspiration. Le titre Queen of Me a été directement inspiré par l’empowerment des personnes LGBTQ+. De quoi suis-je vraiment la reine ? Je suis juste la reine de moi-même. Je ne suis la reine de personne ni de quoi que ce soit d’autre. Je ne devrais avoir aucun contrôle sur quelqu’un d’autre ; personne ne devrait avoir aucun contrôle sur moi non plus. Et donc je me sentais vraiment motivée pour l’exprimer moi-même et le partager. J’ai eu des gens dans ma vie qui ont connu une confusion et un changement de genre. Toute la tristesse que j’ai vue est tellement inutile. Je suis juste une personne inclusive. Et nous devrions tous avoir le droit d’avoir confiance en nous pour être nous-mêmes.

Donc, dans Queen of Me, je ne suis pas ce que vous me dites. Je suis ce que je proclame. Alors, ne laissez personne vous dire qui vous êtes. »

En spectacle, attendez-vous à ce que les succès s’enchaînent : en plus de ses grands succès comme From This Moment, Rock This Country, Forever and for Always, elle nous fait découvrir les chansons Pretty Liar et Queen of Me de son dernier opus. Très généreuse avec son public, elle offre un spectacle de 2 h contenant 23 chansons, dont une où elle partage la scène avec des fans prenant même le temps de se faire photographier avec chacun d’eux !

Comme elle parle couramment le français (à la maison, son mari étant Suisse) elle devrait s’exprimer presque tout le long du spectacle en français, si on se fie à ses prestations de juin dernier.



INFOS | https://www.shaniatwain.com

En concert à Montréal, le mercredi 25 octobre. Billets sur le https://evenko.ca/en/events/51087/shania-twain/bell-centre/10-25-2023

Et, le mardi 24 octobre, à Québec au Centre Vidéotron.