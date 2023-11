L’autrice-compositrice-interprète montréalaise Rêve sera juge invitée à CDR4

Ce jeudi 30 novembre, l’autrice-compositrice-interprète montréalaise Rêve rejoindra Brooke Lynn Hytes, Brad Goreski et Traci Melchor à la table des juges le temps d’un épisode de la quatrième saison de CANADA’S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE.

Forte d’un succès phénoménal depuis quelques années grâce notamment à ses chansons CTRL + ALT + DEL, Headphones et son premier album Saturn Return avec lequel elle partira en tournée à travers le Canada dans la prochaine année, Rêve cumule les succès. L’artiste ayant grandi à Montréal apparait également au générique de la deuxième saison de la série originale Crave SHORESY.



La drag queen québécoise Denim au style futuriste et adorant jouer avec les codes de genre est encore en compétition pour remporter le titre de « Next Drag Superstar » ainsi qu’un prix en argent d’une valeur de 100 000$. Cette quatrième saison de CANADA’S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE est composée de neuf épisodes de 60 minutes. Comme la série a débuté le 16 novembre 2023, la finale devrait donc être diffusée à partir du 11 janvier 2024.

Vous pouvez lire la chronique de Philippe Boivin sur chacun des épisodes dès le lendemain de chaque nouveau épisode, soit le vendredi matin.

