Cinq spectacles à s’offrir pour les Fêtes

Qui dit retour du temps des Fêtes dit une offre culturelle débordante. Que vous ayez envie de voir un spectacle entre ami.e.s, en famille ou avec votre douce moitié, la ville regorge de prestations artistiques plus diversifiées les unes que les autres. Voici un tour d’horizon de cinq spectacles à offrir ou à s’offrir cet hiver !

Céline Symphonique

Juste le nom du spectacle est suffisant pour vous convaincre d’aller voir ce show, mais voici quand même plus de détails ! Céline Symphonique est un spectacle qui fera voyager les invité.e.s dans l’univers de Céline, à la Maison symphonique de Montréal pour quatre représentations les 27 et 28 décembre prochains. Sous la direction musicale du chef d’orchestre émérite Alexandre Da Costa, l’Orchestre Philharmonique du Québec, composé de 47 musiciens, ainsi que les solistes Measha Brueggergosman-Lee, Vincent Niclo, Anne Sila, Jennifer-Lee Dupuy, Josiane et Barnev Valsaint uniront leurs talents afin d’interpréter les plus grands classiques de Céline Dion.

INFOS | Céline Symphonique à la Maison symphonique, les 27 et 28 décembre



Verdict

Un concept extrêmement intéressant, possiblement jamais vu auparavant en théâtre. Que l’on pense à la légalisation de l’avortement, à la lutte contre le profilage racial ou aux droits des communautés LGBTQ+, notre société québécoise s’est construite lorsque ces causes ont été tout d’abord débattues en justice. Cette pièce de théâtre percutante met en scène la grande Marie-Thérèse Fortin et le talentueux Paul Doucet qui, à tour de rôle, reprennent une plaidoirie tirée d’une cause judiciaire célèbre ayant fait évoluer la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui. Ce spectacle est aussi une expérience interactive où vous êtes appelé.e.s à prendre position, au dernier procès, en jugeant comme le font les membres d’un jury. Étape ultime d’un procès, les plaidoiries sont imagées, percutantes et touchantes. Un regard poignant et éclairé sur ce qui nous définit comme société.

INFOS | À la salle Albert-Rousseau de Québec le 14 janvier, au Théâtre de la Ville de Longueuil le 16 janvier et à l’Espace Saint-Denis de Montréal le 1er février.

Mona de Grenoble

Pourquoi pas un petit tour à l’extérieur de la ville pour voir l’une des drags les plus drôles du Québec. Pour Mes premières chaleurs, son premier 60 minutes, Mona de Grenoble vous vend du rêve en vous offrant son meilleur matériel doux-provocant, en vous racontant des histoires salées et en se swignant un petit shooter par-ci par-là. Le tout dans une ambiance de party et dans des effluves de parfum cheap et de vodka soda. Attendez-vous à avoir chaud, très chaud. Mais c’est rien de sexuel. C’est juste que Mona dégage beaucoup de chaleur (une question de haute pression, de cigarette et de beurre salé).

INFOS | Au Zénith de Saint-Eustache le 5 décembre et au Palace de Granby le 19 décembre.

Et c’est pas fini

Afin de souligner le 20e anniversaire de la toute première cohorte d’académicien.ne.s et pour remercier leur cher public, les artistes de l’édition 2003 de la populaire téléréalité se réunissent sur scène afin d’offrir un grand spectacle rassembleur, qui se tiendra pour deux soirs seulement, le 12 janvier 2024 au Centre Bell (Montréal) et le 19 janvier 2024 au Centre Vidéotron (Québec). Tout le Québec se souvient encore du raz-de-marée qu’a créé l’arrivée des académicien.ne.s dans notre culture, alors qu’ils et elles sont passé.e.s d’inconnu.e.s à superstars en seulement quelques semaines. Devenue un véritable phénomène de société, l’émission a entre autres été suivie d’une grande tournée qui a rempli 14 fois le Centre Bell. Dans une mise en scène signée Joël Legendre, Wilfred LeBouthillier, Marie-Élaine Thibert, Marie-Mai, Annie Villeneuve, François Babin, Jean-François Bastien, Martin Rouette, Maritza Bossé-Pelchat, Stéphane Mercier, Suzie Villeneuve, Émily Bégin, Dave Bourgeois, Élyse Robineault et Pascal Nguyen Deschênes fouleront les planches afin de célébrer cet anniversaire avec le public.

INFOS | Et c’est pas fini au Centre Bell (Montréal) le 12 janvier 2014 et le 19 janvier au Centre Videotron (Québec)

CRYSTAL du Cirque du Soleil

Le temps des Fêtes ne serait pas le temps des Fêtes sans un spectacle sur glace féérique. Ajoutez à la recette classique la touche créative du Cirque du Soleil et vous obtenez une création grandiose à ne pas manquer à Noël. De retour au Centre Bell pour la première fois depuis sa création en 2017, CRYSTAL fusionne les arts du cirque et le monde de la glace. En plus de présenter sept numéros de cirque traditionnels époustouflants, le spectacle intègre le patinage artistique et le patinage extrême pour vous en mettre plein la vue. Vu par plus de 1,8 million de personnes à travers le monde, CRYSTAL transporte le public dans une quête fantaisiste au cœur de l’imaginaire pétillant et enchanteur de sa protagoniste, Crystal.

INFOS | CRYSTAL, au Centre Bell, du 21 au 31 décembre.