Lancement d’une collection trans et non binaire

Le 2 février 2024, c’est devant une foule enthousiaste que le Centre LGBTQ+ de Montréal a inauguré sa toute nouvelle collection T4T portant sur les enjeux propres aux personnes trans et non binaires.



L’avantage d’un tel regroupement est d’éviter un dispersement documentaire à travers les vastes fonds de la bibliothèque du centre communautaire, l’une des plus importantes du Canada et de la francophonie, facilitant ainsi l’accès aux ouvrages touchant la transition, l’identité de genre, le racisme, la pauvreté, la discrimination, le travail du sexe, l’amour, la sexualité, le corps, l’expression de genre, l’amitié, la parentalité.

Les titres ont été soigneusement sélectionnés par un comité formé de personnes directement concernées (Myriad Silvergrace, kimura byol lemoine, Stéphanie et Mika Lagounaris), à travers une posture intersectionnelle et féministe, et la collection fut construite à partir d’œuvres déjà présentes dans la bibliothèque ainsi que de nouvelles acquisitions. Lors du lancement, celle-ci comptait déjà plus de 150 titres, incluant des bandes dessinées, de la poésie, des œuvres de fiction, des romans jeunesse et des œuvres documentaires.

Une soixantaine de convives ont assisté au lancement et ont eu droit à une lecture de poèmes par deux auteur.trice.s de la communauté, Myriad Sylvergrace et Mika Lagounaris, de même qu’à une performance musicale surprise de l’artiste Blxck Cxsper. L’événement a également permis de recueillir plus de 600 $ en dons qui seront réinvestis dans l’achat de nouveaux ouvrages.

La collection se veut permanente et sera alimentée et maintenue à jour. Il est possible d’accéder aux ouvrages en se présentant au Centre communautaire ou de consulter la liste complète des ouvrages qui composent la collection en cliquant sur le lien suivant : Contenu de Collection T 4 T › Catalogue en ligne Bibliothèque à livres ouverts (cclgbtqplus.org)

INFOS | Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal

2075, rue Plessis #110, Montréal (Québec) H2L 2Y4

(514) 528-8424