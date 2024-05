Les films en compétition pour la Queer Palm 2024 de Cannes

On l’attendait avec impatience. La sélection officielle des nommé·es de la Queer Palm est tombée, et on s’en délecte déjà.

Quelques des piliers du cinéma gai francophone s’y sont donné rendez-vous, dont Christophe Honoré (Marcello Mio), Alain Guiraudie (Miséricorde)et Gaël Morel (Vivre, mourir, renaître), tous en compétition dans les différentes sections du Festival de Cannes.

La sélection regorge également de films attendus des réalisatrices, comme La Belle de Gaza de Yolande Zauberman, l’histoire d’une femme qui décide de quitter Gaza à pied pour faire sa transition à Tel Aviv. Ou encore Eat The Night de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, qui fait le récit d’une rencontre entre deux adolescents autour d’un jeu vidéo conçu spécialement pour le film, Darknoon ; un film d’adolescence et d’amour qui semble vouloir tenir de belles promesses. À noter également le film de Noémie Merlant, Les Femmes au balcon, écrit en collaboration avec Céline Sciamma (Portrait de la jeune fille en feu).

Cette année, John Cameron Mitchell est succédé comme président du jury par Lukas Dhont, qui s’est entouré de Juliana Rojas, réalisatrice brésilienne (Les Bonnes manières, Cidade ; Campo), de Sophie Letourneur, réalisatrice et actrice française (La Vie au ranch, Enorme, Voyages en Italie), de Jad Salfiti, journaliste britannico-palestinien (The Guardian, Arte, BBC…) et d’Hugo Bardin (la drag Paloma), acteur, réalisateur et drag queen française, premier gagnant de Drag Race France.

Catégorie longs-métrages :

Bird d’Andrea Arnold



Emilia Perez de Jacques Audiard



Marcello Mio de Christophe Honoré



Motel Destino de Karim Aïnouz



La Belle de Gaza de Yolande Zauberman



Les Femmes au balcon de Noémie Merlant



Miséricorde d’Alain Guiraudie



Vivre, mourir, renaître de Gaël Morel



My Sunshine de Hiroshi Okuyama



Viet & Nam de Truong Minh Quý

The Shameless de Konstantin BOJANOV



Baby de Marcelo Caetano



La Pampa d’Antoine Chevrollier



La Mer au loin de Saïd Hamich Benlarbi



Les Reines du drame d’Alexis Langlois



Eat The Night de Caroline Poggi et Jonathan Vinel



Most People Dies on Sundays de Iair Said



Trei Kilometri Pana La Capatul Lumii (Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde) d’Emanuel Parvu

Catégorie courts-métrages :

Three d’Amie Song



As minhas sensações são tudo o que tenho para oferecer d’Isadora Neves Marques



Sannapäiv d’Anna Hints & Tushar Prakash



Las Novias del Sur d’Elena Lopez Riera



Immaculata de Kim Lêa Sakkai