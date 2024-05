Horoscope juin 2024

Gémeaux 20 mai au 20 juin 2024

Les feuilles et les fleurs sont sorties, on respire enfin un air régénéré. Tout est vert, ce qui est excellent pour se calmer les nerfs. La saison de camping approche, c’est le temps d’aller dans la nature. Et on arrive au signe des juvéniles Gémeaux, qui s’émerveillent de tout. Grande nouvelle, Jupiter arrive le 25 mai dans ce signe, ce sera le début d’une année marathon pour ses natifs. Il y sera présent jusqu’en juin 2025 et il touchera tous les natifs d’ici là. Il leur donnera un élan pour concrétiser leurs projets. Ou un coup de pouce magique pour qu’au moins un de leurs rêves se réalise. Jupiter donne plus d’envergure à ce qu’il touche. Plusieurs qui ont déjà une business verront leur clientèle grandir. Ou ils diversifieront avec succès leur offre. D’autres se lanceront avec enthousiasme dans un nouveau domaine d’activité pour réussir. Les artistes rejoindront plus de gens, on « découvrira » enfin leurs talents. Certains deviendront même célèbres, connus d’un large public. Le natif des Gémeaux apprendra à avoir plus confiance en lui et à croire dans la générosité de l’Univers. Il apprendra peut-être à bien « prier » pour que ses souhaits se réalisent, car il s’intéressera à la spiritualité, la philosophie. Il devrait croiser un genre de Chiron, avec qui il aura des échanges inspirants. Ces moments auront beaucoup de sens pour lui, ce qui devrait l’orienter pour le restant de son voyage sur Terre. Enfin, il verra plus large et il s’en fera moins pour les petites misères de la vie. D’un autre côté Saturne, qui est en Poissons, l’amènera à réfléchir sur ses responsabilités dans la société envers les gens plus vulnérables, les enfants, les aînés. Il deviendra plus adulte à cet égard. Certains se retrouveront à un poste où ils auront de nombreuses responsabilités et ils s’en acquitteront avec sérieux. Saturne l’amènera aussi à porter un œil différent sur sa vie à la maison, la famille. Le destin en amènera plusieurs à déménager et leur nouveau logis sera souvent mieux adapté à leurs besoins. Ils réaliseront même un rêve. En arrivant dans un quartier intéressant ou en achetant une maison. Ils deviendront plus indépendants avec leur famille, ils arriveront à l’âge adulte devant leurs parents. Peut-être pour les aider et les prendre en charge. Le natif des Gémeaux vivra donc un tournant au cours de l’année qui vient, ce qui lui donnera plus d’envergure. Il trouvera sa place dans la société et il touchera le cœur de plusieurs personnes par sa sincérité. Alors bonne fête, l’éternel ado ! Et bon début d’été à tout le monde !!!

Cancer

Vous dormirez trop. Ou pas assez. Vous penserez en boucle à des histoires nulles. Et pas de la bonne manière. Jusqu’à ce que vous donniez un bon coup quelque part, pour vous libérer. Peut-être de l’emprise d’un être égocentré. Insignifiant. Ou d’une histoire que vous enduriez presque par politesse. Ou par devoir, bien qu’on ne vous ait jamais rien demandé. Des amis réussiront à vous faire rire. Et être bien.

Lion

Vous réaliserez bientôt que vous avez pas mal d’amis. Souvent des gens d’une belle qualité, d’une noblesse certaine. Ce n’est pas par accident qu’ils sont là, c’est qu’ils apprécient votre cœur féroce et généreux. Un projet commencera à se matérialiser, en n’allant pas trop vite. Il sera d’autant plus solide. Et un copain vous parlera d’un voyage spécial. Vous serez surpris par la puissance qui l’habite.

Vierge

Ça va bouger au travail. On devrait vous parler d’une amélioration, d’un nouveau défi, même si les vacances approchent. Ceux qui sont à la retraite auront une belle occasion de s’occuper, en revenant travailler. Ils aimeront tellement ça qu’ils voudront continuer. Et des artistes auront un grand succès, leur talent sera reconnu de tous. Vous aiderez des personnes âgées, vous apprécierez leur douceur.

Balance

Vous réaliserez que des gens autour de vous sont plus sages que vous ne l’auriez cru. Il y a bien une de ces personnes qui voudra se rapprocher plus sérieusement. Vous ferez un voyage, pas si loin que ça, mais il va vous bouleverser. Ou vous motiver. Une personne plus âgée va vous toucher en vous disant une vérité que vous ignoriez. Vous créez votre vie plus que vous le croyez, en y rêvant fort.

Scorpion

Le changement que vous attendiez arrive, mais il va bifurquer vers un côté imprévu, où vous échangerez avec des gens à qui vous n’auriez jamais porté attention avant. Et ils vont éveiller en vous un intérêt qui deviendra brûlant. Soyez attentif à vos finances, tout bouge si vite maintenant. Soyez-y alerte. Vous aurez besoin de plus de sommeil bientôt. Reposez-vous vraiment. Vous ferez un rêve récurrent. Et cru.

Sagittaire

Vous vivrez un moment sensible dans le domaine des relations, mais le plus important c’est qu’il révélera où vous en êtes avec les autres. Quelle place vous vous donnez. Ou non. D’ailleurs, plusieurs parmi vous devraient rencontrer quelqu’un de nouveau, ce qui remettrait en cause leur relation déjà existante. À cause de Jupiter maintenant en Gémeaux, qui amènera des rencontres sensibles. Et karmiques aussi.

Capricorne

Vous vous déciderez à mettre de l’ordre dans un coin capharnaüm de votre existence. Peut-être du côté de l’alimentation, ou des consommations. Trop olé olé. Vous ferez donc des efforts rationnels pour être plus en forme. Et arrêter de fumer à la porte des bars. Ça va bouger au travail, où vous serez très demandé. On voit mieux vos talents et votre persévérance. Vous inspirez quelqu’un, discrètement.

Verseau

Vous êtes un signe fixe, fort et résistant, mais il faut relâcher un peu la tension de temps à autre, et vous en êtes là. Sortez, allez vous amuser. Prenez du temps pour vos loisirs favoris, ça vous ressourcera. D’ailleurs, si Éros vous a négligé dernièrement, il facilitera maintenant les rencontres… Bien que pour certains d’entre vous, ça pourrait culbuter grave dans un coup de foudre des plus intenses.

Poissons

Vous découvrirez un nouvel aspect de votre logis qui vous réjouira. À moins que vous ayez enfin le feu vert pour un projet immobilier. Vous réussirez à mieux vous installer pour être bien. Vous vous rapprocherez davantage d’une famille, d’une gang, et vous en aviez besoin. Vous commencez à vous libérer d’histoires tristes, vous oublierez le passé. Votre personnalité évoluera drôlement, mais bien.

Bélier

Vous voudrez finir des livres que vous aviez laissés sur le bord de la table. Ou vous reprendrez des cours pour vrai, jusqu’au succès. Vous êtes parti pour apprendre, peu importe le domaine d’étude. Vous reviendrez vers des gens que vous aviez négligés, par ignorance ou snobisme. Tant mieux, car ils vous sont nécessaires. Et vous serez le messager sans trop le réaliser, dans une histoire complexe. Humaine.

Taureau

Une histoire vous montrera où se situent la plupart de vos richesses. Les vraies. Le fric suscite bien des illusions, c’en est presque drôle. Vous retrouverez l’équilibre dans une question d’argent où vous auriez pu être emporté. Vous finirez par avoir ce dont vous avez vraiment besoin. Vous aurez des échanges sensés avec des gens plutôt gentils. Et sages depuis un bon bout. Vous devriez planter un arbre.