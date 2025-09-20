Horoscope : 22 septembre au 22 octobre 2025

Robert Gareau, ASTROLOGUE

Le signe du mois : la Balance

On arrive enfin à l’automne, exit les canicules! Les journées raccourcissent, on a plus de temps pour relaxer le soir, en bonne compagnie. Et le Soleil est rendu en Balance. Et justement, pour les natifs du signe, sachez que votre révolution solaire est exceptionnelle cette année. Dans le sens où Jupiter y sera rarement aussi bien placé pour vous guider. Surtout pour vous élever. Pour vous amener à révéler le meilleur de vous-même.Il est en Cancer, le signe du Milieu du Ciel de la Balance. Comme à peu près tous les douze ans, où son influence est à son maximum. On dit qu’il y est en exaltation, donc sa force est à son meilleur. De plus, il est dans le troisième décan cette année, celui de la spiritualité. Vous allez dire : bof! Les anges, les guides… Et c’est vrai. Mais sachez qu’en maîtrisant le monde spirituel, vous contrôlez ensuite les mondes physique et psychique. Ou encore les mondes matériel, sentimental et intellectuel.

La dernière fois où Jupiter était dans le 3e décan pour la révolution solaire des Balances, c’était en 1954. Ce transit n’arrive donc pas souvent; c’est pourquoi je pense qu’il est exceptionnel. Les natifs du signe devraient donc progresser dans la société avec l’aide de Jupiter. Par le travail ou par leur influence bénéfique sur la communauté. Jupiter, par son influence, les élèvera. Plusieurs auront une promotion méritée. D’autres, à leur compte, réussiront après un long travail. Des artistes seront enfin reconnus. Encensés.

Et je veux parler des vieux Chevaux de bois de 1954, qui devraient être ravis lorsque Jupiter reviendra les visiter à l’écurie. Avec la même énergie spirituelle du 3e décan du Cancer. Ça ne pourra qu’être bénéfique. Bien sûr, il sera question de voyages. Ou du grand voyage. Mais aussi de la fin d’une quête, après avoir touché au but. Rossinante va pouvoir souffler un peu… Mais rien n’étant parfait, il faut aussi considérer l’influence de Saturne, en Poissons. Ce qui pourrait indiquer des malaises, des pépins du côté de la santé. Souvent difficiles à diagnostiquer. De la fatigue injustifiée parfois. De la difficulté à récupérer.

Heureusement, Saturne quittera les Poissons le 13 février; son influence, à ce chapitre, s’éclipsera. Il sera alors en Bélier, à visage découvert, pour échanger avec la Balance, d’un adulte à l’autre. Il y développera son talent pour argumenter, il deviendra un excellent débatteur. Il n’aura plus peur d’exprimer son opinion, devant qui que ce soit. Il s’affirmera, mais sans bousculer les autres. Mais aussi, ça pourrait signifier un événement important dans le domaine des relations, où il devra être sérieux et responsable.

Enfin, pour revenir en conclusion à la révolution solaire de cet automne, il faut savoir que, déjà en octobre, le natif de la Balance devrait vivre un événement hors du commun qui donnera une nouvelle direction à sa vie. Il n’aura pas à attendre trop longtemps pour y arriver. Alors, bonne fête, enfant de Vénus! Comme le chantait Bananarama : She’s got it! Et à tout le monde, belle Action de grâce! Passez un magnifique week-end!

Scorpion

Mars est chez vous ce mois-ci, c’est le maître de votre signe. Il vous donnera un regain d’énergie. Et de courage aussi. Peut-être pour mettre un terme à une situation où vous n’êtes plus bien, même si c’est difficile de l’admettre. Il faudra tirer d’un coup sec, pour ne pas s’éterniser. Et bien couper. Vous aurez aussi la force de débuter un projet nouveau où vous ferez vos preuves. Mars saura bien vous guider, c’est un bon maître.

Sagittaire

Les gens seront sympathiques, plusieurs voudront se rapprocher de vous. De futurs amis. Et vous vivrez des moments inusités avec vos copains actuels. Les plus proches. Ces réunions créeront une énergie et une dynamique différentes. En travaillant sur un nouveau projet, par exemple. Ça devrait vous amener du concret, rapidement. Faites un premier geste; il en résultera une cascade de nouveautés prodigieuses. Créez ainsi votre vie.

Capricorne

Vous serez populaire, surtout si vous êtes un de ces retraités infatigables à qui on demande de sauver le système assez régulièrement. Les autres progresseront; on pourrait même leur confier un projet qui sera un réel défi. Vous serez conscient aussi que vous vous élevez toujours dans la société. Un proche diminué attendra votre aide. Votre père, ou votre mère. Ce sera délicat. Soyez patient. Vous apprécierez mieux la maturité d’un ami.

Verseau

Il se peut que vous partiez bientôt, pour faire un peu de surf, au loin. Ou pour voir un show à Vegas. Une trappe va s’ouvrir sous vos pieds pour vous envoyer à l’aventure. Seul ou non. Vous cheminerez parfois avec un sage, sans âge. Ça va éveiller des visions en vous, et vous inspirer une manière d’avancer plus simplement. Sans vous accrocher les pieds partout. Mais aussi, vous collaborerez à un projet bien concret. Et clair.

Poissons

Il y a du monde sérieux chez vous. Saturne. Et, à la fin du mois, Neptune. Ça annonce de longues réflexions. Des inspirations aussi, pour changer. Laisser tomber le superflu, être plus simple. Et se câlisser du jugement des autres. Vous tâcherez d’être mieux organisé dans vos finances. Déjà début décembre, vous vous y sentirez plus libre. À l’aise même, car vous pourriez recevoir un montant inattendu. Vous vivrez une passion réelle. Concrète.

Bélier

Le Soleil est en Balance, en face du Bélier. Ce qui annonce des échanges vivants. Drôles, pleins de soleil. Ça vous donnera le goût de vous marier, même si vous l’êtes déjà. À moins que vous ne croisiez un inconnu avec qui vous aurez l’impression d’avoir caracolé un jour. À Turin, avec des frères d’armes. On vous fera aussi une offre intéressante au travail. Ou pour débuter un projet. Il faudra travailler fort, vite, mais ça payera bien.

Taureau

Vous aimerez faire du ménage. Vous remettrez ce qui traîne à sa place. Et vous serez plus enthousiaste à l’idée de faire de l’exercice. Plutôt que de vous écraser devant un écran. Il faudra choisir bientôt entre devenir mou ou entretenir votre tonus. Le mental suivant la tendance, évidemment. Quelqu’un aimerait bien vous accompagner dans votre entraînement. Ou vous côtoierez un groupe pour bouger; ce sera motivant. Énergisant même.

Gémeaux

Vous aurez le goût de fêter, avant que l’hiver et la glace n’arrivent. Et ça adonne bien : vous aurez des invitations à sortir. Mais aussi, vous arriverez souvent au moment où un party débutera. Enfin, ça vous aidera à remettre les compteurs à zéro, et vous en avez besoin. Par ailleurs, vous vivrez une histoire où tous les éléments d’une romance seront réunis. Irez-vous? Et vous aurez une chance surréaliste. Pour un bien matériel. Ou du fric.

Cancer

Vous vous souviendrez avec plus de lucidité d’histoires passées. Vous devriez vous y donner un meilleur rôle, en étant indulgent. Vous ferez un changement chez vous en réalisant que vous en avez besoin. Avec un meuble danois d’origine ou le Père Noël sur le balcon. Bien illuminé. Ce ne serait pas fou non plus d’accueillir un coloc, pour tester votre faculté d’adaptation. En vieillissant. Ou vous voudrez vous retrouver, en restant seul.

Lion

Vous aimerez jaser avec les autres; ça vous permettra d’ordonner vos pensées. Et vous rencontrerez bien des gens pour le faire. Vous pourriez mieux connaître un de vos voisins, d’ailleurs, sous un jour avantageux. La relation deviendra intéressante. Vous aurez à prendre une nouvelle route pour un emploi. Ou à cause d’une rencontre. Vous penserez à vous déplacer autrement. Et vous réaliserez qu’il y a un sage tout près de vous.

Vierge

Vous serez sérieux du côté du fric. Vous voudrez moins en dépenser pour des bagatelles. Avec Saturne de retour en face de chez vous, ça éveillera de vieilles inquiétudes. Qui remontent à Mathusalem. Mais les investissements sérieux et à long terme sont favorisés. Comme l’achat d’une maison. Votre santé est le trésor principal; faites des efforts pour bien l’entretenir. En marchant et en mangeant moins. Beaucoup moins.