Originalité et sensualité de Modus Vivendi

Coupes sexys, motifs originaux, couleurs vives, neutres ou délavées, les maillots 2024 garantissent le plein de fraicheur et une variété presque infinie d’options. Et bien que les slips ont refait un retour en force sur les plages gaies aux États-Unis et en Europe…

Si plusieurs marques nichées ont acquis une indéniable popularité auprès de ceux qui aiment dévoiler plus que couvrir, celle qui monte de manière continue depuis au moins cinq ans, c’est vraiment Modus Vivendi. Basée à Thessalonique, en Grèce, Modus Vivendi a été lancé en décembre 1989 par le designer grec Christos Bimpitso. L’histoire de Modus Vivendi est l’aboutissement d’un rêve, celui d’aller au-delà des choix limités qu’offraient l’industrie de la mode pour un swimwear à la fois sexy et de qualité. Il s’agit d’une marque engagée à valoriser le corps des hommes et qui offre des shorts de bain, des boxers, des maillots et même des jockstrap de bain. Parfait pour aller prendre le soleil. N’oubliez tout de même pas de vous badigeonner de crème… avec écran solaire. Vous trouvez ici une petite sélection de modèles de leurs nombreuses collections de maillots pour l’année 2024.

Priape offre un bon éventail de ces trois marques, tant en magasin qu’en ligne. https://www.priape.com



Ceci dit, pour certains modèles Modus Vivendi, il faudra visiter le site de Modus-Vivendi au

https://e-modusvivendi.com pour vous les procurer.