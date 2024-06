Des maillots chics et sexys

Les nouveautés du coté des marques Abel P et Ron Dorff…

ABEL P

Le modèle et influenceur Abel Pirela offre une ligne de slips et de maillots de bains sexys et révélateurs depuis maintenant 5 ans. La collection est régulièrement renouvelée et produite en quantité limitée et… à des prix curieusement très compétitifs.

La toute nouvelle collection vient tout juste d’être lancé, inspiré par la terre et la nature se décline sous les noms de Oat, Khaki et Canela. La campagne publicitaire est torride.

www.abelpirela.com

Ron Dorff

La philosophie de Ron Dorff ? «Discipline is not a dirty word». Comprenez par cela que le duo de designers ouvertement gais offre un vestiaire conjuguant la fonctionnalité suédoise à l’esthétique française. Vous craquerez sans doute pour les basiques à l’esprit sportif, inspirés des classiques rétro.

www.rondorff.com