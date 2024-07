So Help Me Todd (Aide-moi Todd): Comédie judiciaire et famille dysfonctionnelle!

Todd, un détective déchu, cherche à redorer son blason et à sortir du contrôle de sa famille, mais pour ce faire, une seule avenue se présente à lui : travailler pour sa mère ! Celle-ci est avocate pour une prestigieuse firme d’avocats et se trouve régulièrement confrontée à des cas où seul l’esprit déjanté de Todd peut amener une solution.

En fait, il serait plus précis de dire que chaque enquête requiert les services de l’ensemble des membres de sa famille. Au-delà de Todd (excellent Skylar Astin) et de Margaret (Marcia Gay Harden), exaspéré par le manque de rigueur de son fils, notre détective peut compter sur l’aide d’autres membres de sa fratrie.

Il y a Chet (Thomas Cadrot), le conjoint de son frère, qui travaille dans un journal et lui amène régulièrement des éléments qui participent à l’enquête, mais également sa sœur Allison (Madeline Wise), médecin dans un centre hospitalier universitaire, qui fait office d’experte scientifique et héberge Todd dans son garage. Finalement, il y a Lawrence (Matthew Wilkas), son frère gai, qui ne fait son apparition qu’à l’épisode 6, même si sa réputation de maniaque du contrôle le précède depuis le premier.

Le personnage sort complètement du carcan des stéréotypes gais habituels. Todd le décrit même comme un robot et la réalité n’en est pas très loin : ancien marine, il occupe un poste dans l’administration fédérale américaine et est complètement déconnecté de ses émotions (il ne rit jamais), sauf à l’endroit de son mari et de leur fille. Paradoxalement, c’est ce qui le rend d’autant plus attachant, plus particulièrement lorsqu’il doit apprendre à lâcher prise. Matthew Wilkas, lui-même gai, a d’ailleurs déclaré à quel point il trouvait rafraîchissant d’interpréter ce personnage hors norme.

So help me Todd (Aide-moi Todd)

Bien qu’il ne constitue qu’un protagoniste secondaire, ses apparitions crèvent toujours l’écran au cœur d’une série au demeurant fort amusante et mettant en scène une galerie de personnages aux personnalités bien tranchées qui s’éloignent toujours du cliché sous lequel on aurait tendance à les ranger. Margaret fait face à la disparition de son mari, à une situation professionnelle stagnante et ponctue son discours de références culturelles incorrectes, mais toujours savoureuses. Allison a tout pour être heureuse, mais a le sentiment de vivre par procuration les aspirations de sa mère, que ce soit au regard de sa carrière médicale ou du choix de son conjoint. Lawrence ne vise qu’une chose, à devenir sénateur, et il craint de faire les frais des histoires abracadabrantes dans lesquelles Todd se trouve plongé.

Il s’interroge par ailleurs sur la signification de l’étiquette « gai » qui lui est accolée puisqu’il se perçoit avant tout comme un mari, un père et un politicien. Sans prétendre réinventer la roue, la série se situe à l’intersection de la comédie et du drame procédural où chaque épisode plonge le duo improbable, formé par Todd et sa mère, au cœur d’enquêtes délirantes. La série ne compte malheureusement que deux saisons et, après une première diffusion sur Série+, Radio-Canada diffuse la première, dans un très bon doublage français réalisé au Québec, à partir du 1er août 2024.

INFOS | La première saison de So Help Me Todd (Aide-moi Todd) est diffusée en anglais sur Global (et plusieurs autres plateformes) et en français sur Série+ et sur TOUT.TV.