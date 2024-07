Le Village en fête durant la semaine de la Fierté

Bien sûr, on assistera aux nombreuses activités organisées par Fierté Montréal dans le Village, comme les deux Journées communautaires du vendredi et samedi des 9 et 10 aout qui attirent pas moins de 150 000 personnes ! Souvent, les clubs et bars du Village en profitent pour organiser leurs propres activités, événements ou partys, spécialement pour le week-end fatidique du 9 au 11 aout (le 11 aout étant cette année la date du défilé de Fierté Montréal). Voici donc un survol rapide des activités prévus par les commerces (en date du 15 juillet) du secteur.

Du côté du bar Le Cocktail

Comme on s’en doute, ce populaire club de multiples drags nous réserve de belles surprises durant les célébrations de la Fierté ! Ainsi, le samedi 10 aout, on nous présente deux shows : l’un à 19h, avec Emma Déjàvu et ses invités; et un 2e à 22h avec Miss Butterfly et ses invités. Le dimanche 11 août, le «Show après défilé», dès 17h, sera animé par l’inimitable Michel Dorion et plusieurs invités pour un spectacle à ne pas manquer !

Bar Le Cocktail, 1669, rue Sainte-Catherine Est.

Un événement DJ au Normandie

Bien sûr, il y aura du Karaoké durant toute la semaine de la Fierté pour ceux et celles qui veulent chanter sur un podium. Par contre, le dimanche 11 aout, après le défilé le bar Normandie invite les gens qui passent par Atateken, là où fini le défilé cette année, à s’y arrêter pour de la musique avec un DJ sur place ! Les détails restent à venir pour l’instant. Le Normandie célébrera la fin des activités estivales avec sa traditionnelle épluchette de maïs, le 25 aout. Il y aura un band «live» pour une musique de circonstance.

Le Normandie, 1295, rue, Atateken.

Évidemment, le Cabaret Mado n’est pas en reste !

Ça commence à lever au Cabaret dès le jeudi 8 aout, dès 21h, avec «Bière et Métal Édition Fierté», avec les drags kings Hervé Métal et Rock Bière et leurs invités ; puis à 23h45, place à «C’est ma toune ! Édition Party de nuit» avec Walter Ego, Lady Boom Boom, Tracy Trash ou encore Johnny Jones. Les 9 aout et 10 aout, dès 21h, c’est les «Vendredis et Samedis Mado reçoit» avec ses invités. Par contre, le samedi 10 aout, à partir de 15h, on peut assister à un show de Jimmy Moore qui personnifie Taylor Swift ; toujours le 10 aout, à partir de 10h45, Jessie Précieuse anime la soirée «Late Night», avec ses invités. Le dimanche 11 aout, à 19h, on retrouve Jimmy Moore avec son Madonna Celebration Tour ; à 21h30, c’est Tracy Trash qui prend la relève avec le Tracy Show et plusieurs artistes invités.

Cabaret Mado, 1115, rue Sainte-Catherine Est.

En rafale : Club Date, District Video Lounge et bar de danseurs Stock

Pour les activités au Club Date, même chose c’est-à-dire le Karaoke à tous les soirs et la magnifique terrasse ! À surveiller, oui déjà, le 40 ans du Club Date en septembre prochain. Pour le District Video Lounge, toujours la meilleure ambiance de club, mais il y aura en plus le Dj Matt Joanette pour le dimanche de la parade, soit le 11 aout. Au Stock Bar, spectacles de danseurs et pour le Stock and Soda, les vendredis «sing along» en plus de la terrasse bien animée et aux allures tropicales !

Stock Bar, 1171, rue Sainte-Catherine Est ; Le Date Karaoké, 1218, rue Sainte-Catherine Est ; District Video Lounge, 1365, rue Sainte-Catherine Est.