Décès du juge de la Cour supérieure et ancien président du GRIS-Montréal, David E. Platts

Juge reconnu pour son engagement envers la diversité et l’inclusion, David E. Platts s’est éteint à l’âge de 60 ans, des suites d’un cancer de la vésicule biliaire.

C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de David E. Platts, ancien président du GRIS-Montréal et grand humaniste.

Natif de Calgary, le juge Platts a d’abord obtenu un baccalauréat en sciences politiques et français, avec distinction, de l’Université de Calgary, dont une année passée à l’Université Laval en 1984.

C’est au cours de cette année passée à Québec qu’il a décidé d’étudier aux baccalauréats en droit civil et en common law de l’Université McGill. En 1988, il fait son stage en droit au sein du cabinet Martineau Walker, pratiquant en droit de la famille aux côtés de Me Pierrette Rayle, qui deviendra elle-même juge de la Cour supérieure puis juge de la Cour d’appel.

Assermenté en 1991, David E. Platts a été auxiliaire judiciaire pour le juge Peter deCarteret Cory à la Cour suprême du Canada. L’avocat intègre ensuite la pratique privée au sein du cabinet Langlois Robert, mené alors par Me Michel Robert – qui sera nommé ensuite juge de la Cour d’appel – et Me Raynold Langlois.

David a rejoint le GRIS-Montréal en 2005 et a fait partie du premier cabinet de campagne de financement de l’organisme. Il a ensuite commencé à intervenir en classe, changeant le monde une question à la fois, avant de devenir formateur pour les nouveaux·elles bénévoles, assurant ainsi la relève.

En 1996, David E. Platts rejoint le cabinet McCarthy Tétrault, où il devient associé, pratiquant en droit de la propriété intellectuelle, en litige civil et commercial, ainsi qu’en responsabilité professionnelle et en droit disciplinaire.

En 2012, David E. Platts est nommé chef de l’inclusion chez McCarthy Tétrault. N’ayant jamais dissimulé son orientation sexuelle, il a lancé le premier réseau national pour les employés LGBT du cabinet partout au Canada. « Notre priorité est d’être à l’écoute de l’ensemble de nos clients et de nos collectivités afin de mieux répondre à leurs besoins et à leurs défis », déclarait-il à l’époque. « Les idées les plus riches proviennent d’un environnement inclusif et dans ce nouveau rôle, je redoublerai d’efforts pour consolider notre engagement envers la diversité et continuer à le développer comme une valeur fondamentale du cabinet. Ensemble, nous pouvons faire davantage pour porter la diversité et l’inclusion à un niveau supérieur. »

La même année, David devient président du Conseil d’administration du GRIS-Montréal, succédant à Robert Pilon. « Pendant ses cinq années à la présidence, son engagement exceptionnel, sa passion et son amour profond pour le GRIS ont touché de nombreuses vies et laissé une empreinte indélébile dans notre communauté », salue d’ailleursml’organisme sur LinkedIn.

C’est en 2018 qu’il a été nommé juge de la Cour supérieure du Québec, dans le district de Montréal.

Auparavant, il a plaidé devant la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec, la Cour fédérale, en première instance et en appel, la Cour suprême et d’appel de Terre-Neuve, la Cour suprême du Canada, et divers tribunaux administratifs. Il a été membre du Conseil d’arbitrage des comptes d’honoraires du Barreau du Québec. Il a été invité régulièrement comme conférencier, ainsi que dans le cadre de congrès de professionnels en droit et en médecine.

« David était un être humain exceptionnel à tous points de vue, et il nous manquera à tous », rend hommage Me David Lametti, ancien ministre de la Justice et procureur général du Canada, sur la page de l’avis de décès.

En 2017, l’avocate Mélanie Dugré – devenue depuis juge de la Cour du Québec – avait dressé le portrait de David E. Platts dans une publication du Barreau de Montréal. Elle le décrivait ainsi: «David Platts est un homme et un mentor doux, patient, discret, qui ne brusque jamais et qui témoigne aux autres un respect sincère de ce qu’ils sont, de leurs forces comme de leurs faiblesses. Amoureux de la langue française, il s’évertue à la parler et à l’écrire impeccablement, avec le brin de poésie qui étonne et impressionne toujours ses interlocuteurs. Guidé par un instinct de pédagogue, il est avide de transmettre son savoir, son éthique de travail, sa rigueur intellectuelle, mais surtout, son amour profond du droit et son sens inné de la justice. Habité par la sagesse de celui qui a vu, vécu et vaincu et porté par la conviction qu’en se racontant, on peut démystifier et briser les tabous, David Platts réussit à changer le monde à sa façon, une parole et un témoignage à la fois.»

David E. Platts laisse dans le deuil son mari Marco Robidoux.