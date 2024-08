Plusieurs ONG demandent l’intervention de Bruxelles contre la loi «anti-LGBT» bulgare

Plusieurs ONG demandent l’intervention de Bruxelles contre la loi « anti-propagande LGBT » votée récemment en Bulgarie. Selon elles, celle-ci va contre les valeurs fondamentales de l’Union européenne.

Plusieurs ONG bulgares et internationales demandent l’intervention de Bruxelles après l’adoption d’une loi « anti-propagande LGBT » dans les écoles voté par le Parlement bulgare au début du mois. Cette loi doit rendre illégale la « promotion » d’idées et de points de vue « liés à l’orientation sexuelle non traditionnelle et à la détermination de l’identité de genre autre que biologique ».

Le président bulgare Rumen Radev a donné son approbation au projet de loi jeudi, malgré les dénonciations de nombreux groupes de défense des droits de l’homme. Radoslav Stolnov, président du Comité bulgare d’Helsinki, affirme, lui, que tôt ou tard, la loi sera abrogée : « il n’y a aucune chance que cette loi puisse fonctionner, par exemple, avec la Convention européenne des droits de l’homme. »

D’autres pensent que la décision des députés est un pas dans la bonne direction, comme l’avocat Angel Buzalov de l’association du Mois de la Famille : « je suis sûr que plus de 90% des Bulgares qui ont envoyé ces députés soutiennent plutôt cette loi et je dirais que même les gens qui ont voté pour certains des partis qui n’ont pas soutenu cette loi la soutiennent également. »

Velichka Tasedzhikova, directrice de l’école primaire 70 St. Kliment Ohridski, estime que la loi est inutile : « il s’agit d’un sujet extrêmement sensible qui touche aux domaines de la médecine et à certaines attitudes sociétales et n’a pas sa place dans une loi spéciale. La loi sur l’éducation préscolaire et scolaire réglemente certaines relations sociales qui sont sur un autre plan. »

Plusieurs organisations exhortent Bruxelles à lancer rapidement des procédures d’infraction contre Sofia pour ce qu’ils considèrent être une violation des valeurs fondamentales de l’Union européenne.