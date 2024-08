Surveillée et punie : Et si c’était nous

Œuvre coupe de poing qui n’a pas laissé le public indifférent lors de sa présentation au FTA au printemps dernier, Surveillée et Punie ouvre la saison du théâtre Prospero dès le 10 septembre prochain. Ou comment comprendre les effets du harcèlement qu’il soit dans la rue, sur les médias sociaux ou le fait d’animateurs de radio et de leurs auditeurs. La chanteuse Safia Nolin en a fait les frais pendant une longue période parce qu’être différente, l’assumer et l’exposer se paie parfois très chèrement. Sur scène, dans une mise en scène de Philippe Cyr, Safia Nolin expose combien il est difficile de se démarquer de l’injonction de la norme.

« Aux Francofolies de 2019, j’ai mis en scène le spectacle de Safia Nolin et elle m’avait demandé d’inclure au tout début des extraits des propos violents qu’elle avait entendu à son égard, commente le directeur artistique du Prospero, Philippe Cyr, j’avais l’idée de travailler sur ce que l’on entendait aujourd’hui par liberté d’expression, par censure, voire par auto-censure, et j’ai fait la proposition à Safia Nolin de créer quelque chose autour de ce qu’elle avait subi ».

La chanteuse a pris un long temps de réflexion avant d’accepter la proposition. Pas évident pour elle de replonger dans une période qui l’avait jetée à terre. Personne n’est prêt à recevoir autant de haine où certains propos tenus par des anonymes sur des réseaux sociaux la sommaient de se suicider, entre autres. « Puis, un jour, elle m’appelle pour me dire qu’elle est d’accord et elle m’envoie un dossier dans lequel elle avait archivé tous les propos haineux par sujet : grossophobie, homophobie, lesbophobie, et bien sûr misogynie », continue Philippe Cyr. Le dossier contient même les conversations qu’elle a eues avec la police qui n’ont pas voulu donner suite quand Safia Nolin a voulu porter plainte contre le harcèlement dont elle était victime. Ce qui fait dire à Philippe « qu’il existe bien du double standard puisque d’autres personnalités publiques ont reçu l’appui de la police ».



Le matériel est là mais comment en faire matière à un spectacle. Le choix s’impose rapidement, Safia Nolin est chanteuse, et qui de mieux qu’elle à travers son art pourrait alors rendre compte de ce qu’elle a subi. Pour les propos haineux, quoi de mieux alors qu’un chœur représentant la foule d’anonymes qui se cachent derrière les réseaux sociaux pour cracher leur venin. Le livret du chœur est rédigé par Jean-Philippe Baril Guérard, la musique est signée Vincent Legault, le tout bien sûr en collaboration avec Safia Nolin, une douzaine de chansons en tout.



Face à ce cœur, Safia Nolin ne sera pas seule sur scène. Pour Philippe Cyr, il fallait apporter un contre point, une dimension qui aurait à voir avec l’espoir. La comédienne Debbie Lynch-White ne s’est pas fait prier. « D’une part, je connais bien Safia, d’autre part, je sais aussi ce que sait que d’être traînée dans la boue simplement à cause de mon apparence, confie Debbie Lynch-White, et j’ai aimé ce que proposait Philippe Cyr dans ce personnage silencieux mais qui accompagne Safa, pour évoquer quelque chose de positif, comme la sororité, l’amitié, l’amour entre femmes, en fait la bienveillance et la tendresse ».

Loin d’être un spectacle qui joue sur le pathos et la victimisation, Surveillée et punie apparaît alors comme une catharsis collective pour mieux pouvoir se relever, et faire de nouveau front. Comme le précisait Debbie Lynch-White à la fin de l’entrevue, « Il y a dans ce spectacle quelque chose comme une reprise de pouvoir sur soi, individuellement bien sûr, et peut-être une reprise de pouvoir collective ». Une prise de conscience alors qui peut-être commencera à faire bouger les lignes face à toute forme de harcèlement.

INFOS | Surveillée et punie, Du 10 au 21 septembre 2024, au Théâtre Prospero

Une production de Prospero. Livret Jean-Philippe Baril Guérard + Safia Nolin.

Musique Vincent Legault + Safia Nolin. Mise en scène Philippe Cyr.

Interprétation Debbie Lynch-White +Safia Nolin

https://theatreprospero.com