Désorientation : une soirée chic pour s’amuser et récolter des fonds pour le GRIS-Montréal

La mirifique soirée Désorientation fait peau neuve cette année ! Elle sera présentée le vendredi 20 septembre, au Grand Quai du Port de Montréal, rien de moins ! En l’honneur du 30e anniversaire du GRIS-Montréal. Oui, c’est une nouveauté pour 2024 ! C’est sous la thématique « L’Heure Bulle » que se déroulera cet événement qui comprendra des performances artistiques, des drags et des DJ, dont Sandy Duperval, pour égayer cette soirée festive LGBTQ+ bénéfice au profit du GRIS-Montréal et de son importante mission de sensibilisation et de démystification des réalités LGBTQ+ dans les écoles et autres institutions de la région de Montréal, alors qu’une montée de la haine refait surface depuis quelques années. Car oui, c’est festif, c’est amusant, c’est enivrant, mais il ne faut pas oublier l’œuvre que le GRIS accomplit avec plus de 250 bénévoles qui témoignent chaque année scolaire de leur expérience de vie en tant que personne LGBTQ+.

« La soirée commencera par un cocktail VIP où des bulles et des bouchées délicieuses seront servies dans une ambiance exclusive. Les personnes VIP auront accès à des zones réservées tout au long de la nuit, ajoutant une touche spéciale à une expérience unique. Cette année, le thème est “L’Heure Bulle”, un clin d’œil poétique à l’heure bleue, soulignant notre destination fluviale exceptionnelle », peut-on lire sur le site desorientation.com. On salive déjà et nos yeux s’extasient à reluquer cette vue magnifique du fleuve alors que la brunante tombe sur l’eau et que, lentement, presque langoureusement, l’obscurité s’installe et les lumières dansent sur le Saint-Laurent.

De retour en 2023, cet événement n’avait pas eu lieu au cours des trois années précédentes en raison des restrictions sanitaires de la COVID-19. C’est donc la 8e édition en 2024. On a aussi changé de date : du printemps, en 2023, on a choisi septembre pour 2024. « On voulait que cela coïncide avec le lancement de l’anniversaire du GRIS qui est, en fait, le 13 septembre prochain », indique Andrei Pascu qui a pris la relève de Catherine Duclos en tant que président du conseil d’administration de l’organisme et qui est l’un des organisateurs de Désorientation.

Présenté par la Banque Nationale encore en 2024, Désorientation avait attiré « la présence de 432 personnes l’an dernier », dit Andrei Pascu, qui est avocat et associé pour le groupe Litige et règlement des différends au cabinet McMillan LLP.

Il y a donc le changement de date, mais aussi un nouveau et prestigieux lieu… « En fait, c’est Emmanuel Goubard (l’ancien directeur général des Entrepôts Dominion et aussi du Groupe Perreira) qui a suggéré ce lieu exceptionnel avec vue sur le fleuve, d’expliquer Maxime Blouin, l’autre principal organisateur de cette soirée. Comme je travaille au Collège LaSalle, c’est un bel endroit pour tenir des défilés des finissants de l’école. On a pensé que ce serait incroyable de tenir Désorientation au Port de Montréal. On a dû faire quelques ajustements pour s’adapter à la salle, mais pour le reste, c’est la même base : des artistes LGBTQ+, des prestations de DJ, de drag queens, etc. Ce sera inoubliable ! »

Justement, parlons des artistes qui enivreront votre sortie. Bien entendu, on retrouvera la grande Sandy Duperval aux platines, une habituée des soirées Désorientation, puis le DJ Reid Bourgeois, une vedette montante montréalaise que l’on a pu apercevoir au premier Party District, le 30 mars dernier au Bain Mathieu. Également DJ Keanu, « qui est un jeune artiste émergent », de spécifier Maxime Blouin, gestionnaire — communications corporatives et partenariats chez LCI Éducation (entre autres, Collège LaSalle).

On aura l’occasion de voir aussi la drag Adriana the Bombshell, une des grandes vedettes de Canada’s Drag Race – Saison 2. Originaire de Colombie et résidente de Québec depuis de nombreuses années, elle est porte-parole de la Banque Nationale pour les LGBTQ+. Les convives de la section VIP auront l’occasion, également, de voir évoluer David Girard, un artiste de cirque.

On attend environ 500 convives pour un objectif entre 50 000 $ et 75 000 $. « Nous sommes tributaires de la vente de billets, mais la prévente va très bien en ce moment », dit Andrei Pascu.

« Cette soirée existe aussi grâce aux partenariats. La Banque Nationale appuie la soirée dès le début, nous sommes très reconnaissants à la BN, souligne Maxime Blouin. Le Groupe Leclair aussi est notre partenaire. On néglige trop souvent l’aspect des partenariats, il est presque impossible d’organiser des événements de levée de fonds pour la communauté LGBTQ+ de nos jours sans ces partenariats-là et de faire du réseautage en ce sens. Nous remercions tous les partenaires de Désorientation. »

Mais pourquoi se sont-ils impliqués dans cette soirée et au GRIS ? « Il y a bien des années, ils [les bénévoles du GRIS] étaient venus dans mon école secondaire, j’ai constaté l’impact que ces témoignages avaient eu sur le monde. J’ai été touché par ces témoignages. Quelque chose avait changé en moi. Cela m’avait marqué. Je crois beaucoup à cette formule du témoignage des bénévoles du GRIS. [Plusieurs années plus tard], j’ai décidé de m’impliquer moi aussi au GRIS parce que c’est positif », explique Andrei Pascu.

Maxime Blouin a été directeur des communications et des relations médias de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (ce qu’on appelait auparavant la Ligue de hockey junior majeur du Québec). « J’avais alors approché le GRIS parce que je voulais faire de la sensibilisation aux réalités LGBTQ+ parce que je ne savais pas trop comment m’y prendre, et le GRIS a été là pour nous. Malheureusement, il y a de plus en plus une décomplexification de la haine, il y a une sorte de libération de la parole et des propos haineux. On a bien vu ce qui s’est passé au Nouveau-Brunswick [le fait de révéler aux parents l’orientation sexuelle ou l’identité de genre des élèves et les manifestations qui s’en sont suivies] et cela m’inquiète beaucoup. Je crois que l’éducation et la sensibilisation peuvent jouer sur les prochaines générations. Il faut continuer d’éduquer et d’être vigilant. C’est pour cela que j’ai joint le GRIS-Montréal », remarque-t-il.

C’est donc pour permettre au GRIS de poursuivre sa mission auprès des jeunes que l’on organise cette soirée Désorientation. « Comme l’a dit Maxime, il y a une polarisation des discours haineux dans la société, mais si on veut appuyer la communauté LGBTQ+, on peut trouver le moyen de le faire et, en même temps, de célébrer et d’avoir du plaisir ! C’est LA soirée à ne pas manquer, c’est la plus grande activité-bénéfice LGBTQ+ à Montréal. Il y a bien des bals, le Bal du Musée des beaux-arts, le Bal de Sainte-Justine, etc., mais pour la communauté LGBTQ+, nous avons notre soirée, clame presque Andrei Pascu. Désorientation est l’équivalent d’un bal et qui amasse des fonds pour le GRIS, pour cette cause. »

INFOS | Billets : https://www.desorientation.com