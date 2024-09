Jodie Foster vient de remporter son tout premier Emmy !

L’actrice légendaire a remporté son tout premier Emmy pour son rôle de la détective Liz Danvers dans le drame policier True Detective: Night Country.

Avant de se lever pour accepter son prix, Foster a embrassé sa femme Alexandra Hedison.

«C’est un moment incroyablement émouvant pour moi parce que True Detective Night Country a été une expérience tellement magique et de haut niveau», a-t-elle déclaré en criant au scénariste et réalisateur Issa Lopez, à l’équipe et à sa co-star Kali Reis. «Et surtout les peuples autochtones, les Inupiat et les Inuits du nord de l’Alaska, nous ont simplement raconté leurs histoires et nous ont permis de les écouter, et c’était une bénédiction. C’était de l’amour, de l’amour, de l’amour, et quand vous ressentez cela, quelque chose d’incroyable. Cela arrive, c’est profond et merveilleux et c’est authentique. »

Elle a également été nominée comme productrice de l’émission. Sa co-star, Kali Ries, a également été nominée dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle.

Foster a déjà remporté deux Oscars sur cinq nominations, trois Golden Globes et a été nominé pour deux Primetime Emmys, un pour la réalisation d’Orange in the New Black et un pour la production du téléfilm The Baby Dance. Elle a également été nominée cette année en tant que productrice de True Detective.