Retour du gala annuel

Équipe Montréal a tenu son Gala à grand déploiement le 5 octobre dernier à l’Union Française, sous la thématique de la Reconnexion. Reconnexion avec ses équipes membres en leur donnant une plateforme pour honorer leurs athlètes, bénévoles et personnalités de l’année. Équipe Montréal a également donner la chance à quatre de ses équipes membres de performer sur scène: l’Ensemble vocal Ganymède, la Danse country Club Bolo, l’aérobie À pieds levés et Montréal Roller Derby.

Malgré 4 ans d’absence, les équipes membres ont répondues à l’appel! Ils et elles ont été nombreux-euses à venir assister au gala et l’ambiance était conviviale et participative. Yves Lafontaine, éditeur et rédacteur en chef du magazine Fugues, était président d’honneur de cette 29e édition de ce gala. Du côté de l’animation, c’est Jessie Bordeleau et Sally-D qui ont rendu cette soirée mémorable en faisant participer le public à plusieurs reprises dans la soirée. Du côté d’Équipe Montréal, le conseil d’administration a été impressionné par le nombre de candidatures pour les cinq grands prix. Le comité de sélection a eu du fil à retordre pour décerner les cinq grands prix qui sont allés aux personnes et événements suivants :

Prix Claude Mailhot : Victor Junior Roberge

Prix Personnalité de l’année : Benjamin Allain-Vaillant

Prix Guy Marin : Carole Leduc et Mattéo Estevès

Prix Athlète de l’année : Jean Gilbert et Rugby Armada Montréal

Prix Événement de l’année : Coupe de la Reine 2024 et Tournoi de Waterpolo – Poolo Party

Rappelons qu’Équipe Montréal a accueilli dans ses rangs 11 nouvelles groupes, au cours des récentes années : Blitz Football Féminin, Montreal Roller Derby, Crystal Queers Ultimate Frisbee, Les Cupidons Combat d’archer, le Curling Les Phénix, le Collectif Juke Soccer, BMQS Balle Molle Queer Softball, la Balle Molle Les Phénix, Yoga Gai Zone, LezBoat Bateau Dragon collectif queer et Planche collective Skateboard

La prochaine rencontre de réseautage d’Équipe Montréal se tiendra le vendredi 17 janvier. Plus de détails via Facebook et Instagram!

PHOTOS : SERGE BLAIS

INFOS | https://equipe-montreal.org