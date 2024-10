Le GRIS Montréal lance sa nouvelle campagne de financement

Comme on l’a dit dans des articles précédents, le GRIS Montréal célèbre cette année ses 30 ans d’existence et d’implication dans le milieu scolaire. Ses bénévoles intervenants parcourent les diverses institutions scolaires pour témoigner de leur vécu LGBTQ+ et ainsi sensibiliser les élèves aux réalités de ces communautés. Dans un monde où le discours haineux est de plus en plus présent, ces interventions – plus de 1 000 par année d’ailleurs et plus de 20 000 jeunes rencontrés – sont plus essentielles que jamais. Mais voilà toute chose à un prix, le GRIS lance donc sa campagne de levées de fonds 2024-2025 qui se présente sous la thématique «Se raconter, inspirer, rallier».

La campagne 2023-2024 avait récolté la coquette somme de 378 402$, soit un peu plus de 3 000$ de l’objectif prévu qui était de 375 000$. «Nous gardons le même cap cette année, on aimerait atteindre le même chiffre que l’an passé, soit les 375 000$», de dire Andrei Pascu, qui est avocat et associé pour le groupe Litige et règlement des différends au cabinet McMillan LLP et le président du GRIS Montréal. L’an dernier, le thème était tout aussi d’actualité «Désamorcer l’intolérance, semer l’espoir» !

Avec la montée d’une certaine homophobie et transphobie au Québec, ce thème «Se raconter, inspirer, rallier» tombe à pic. «Se raconter, réfère ici aux témoignages que nous faisons dans les écoles, c’est une manière aussi de bâtir l’empathie, explique pour sa part Gautier Péchadre, le coprésident de la campagne et CPA, Associé, chez Raymond Chabot Grant Thornton (département Redressement et insolvabilité). Inspirer, c’est pour inspirer les jeunes LGBTQ+ du milieu scolaire, mais inspirer aussi à plus d’ouverture les jeunes hétéros. Se rallier prend ici plusieurs connotations : évidemment, le but est le vivre ensemble pour tout le monde ; il y a aussi le niveau allier dans rallier, de rallier des gens, la communauté a besoin d’appuis forts comme le fait ici Annabelle [Cadieux], la coprésidente de la campagne, qui est une alliée et qui croit à ce que fait le GRIS.»

«En tant qu’alliée, je m’implique dans la cause du GRIS car je suis convaincue que la création d’une société plus inclusive passera, en grande partie, par l’implication des allié.e.s. Les allié.e.s ont un rôle crucial à jouer pour déconstruire les idées préconçues, amplifier les voix déjà présentes et permettre une meilleure compréhension de la réalité des communautés LGBTQ+. À mon avis, on ne peut rêver à un monde plus juste et inclusif si on ne s’implique que dans des causes qui nous ressemble.

S’impliquer dans cette cause reflète pour moi une responsabilité sociale et morale. Je ne peux rester les bras croisés et voir une telle montée des discours haineux. Je compte sensibiliser les autres et lutter contre les comportements discriminatoires. Je le fais en m’impliquant dans la campagne du GRIS, en allant cogner aux portes des organisations et des individus, en tenant à ma manière de briser les barrières de l’intolérance et de promouvoir une société où chacun est libre d’exprimer son identité sans peur ni honte», de souligner Annabelle Cadieux, directrice général et vice-présidente , Secteur d’affaires – Transformation des organisations chez Novaconcept.

«Le thème change à chaque année parce qu’on essaie d’être connecté le plus que possible à ce qui se passe dans la société, rajoute Andrei Pascu. Dans ce cas-ci, on désire plus que jamais contrer les discours de haine et de violence contre les personnes LGBTQ+.»

«La mission éducationnelle du GRIS est aussi un aspect important de mon implication. Étant consultante en développement organisationnelle depuis bientôt 20 ans, la mission du GRIS rejoint la mienne à différents niveaux, de noter Annabelle Cadieux. Le GRIS agit majoritairement dans les milieux éducationnels, moi dans les entreprises. Ma mission professionnelle est de rendre les milieux de travail plus sains via, entre autres, le développement d’une gestion plus saine et inclusive. Je suis convaincue que le vecteur de l’éducation, par l’ouverture des prises de conscience et des dialogues, est une voix de choix pour réduire la discrimination/marginalisation, pour combattre la violence et le harcèlement, pour encourager une société plus respectueuse des droits humains.»

«Se rallier est aussi dans le sens de rallier les entreprises, les organisations, le milieu des entreprises, les impliquer dans cette démarche, que ce ne soit pas que du ‘’pink washing’’, mais qu’elles prennent des mesures sérieuses, même à l’interne, pour faciliter le EDI (équité, diversité et inclusion) pour les personnes LGBTQ+, que ce ne soit pas que des paroles […] Qu’elles se rallient au GRIS», affirme avec force Gautier Péchadre qui croit que les interventions du GRIS, même si elles ne sont pas immédiates, vont faire réfléchir les jeunes, vont les faire tranquillement évoluer dans leur vie.

S’il y a bien un mot qui revient souvent dans la conversation, c’est bien le mot «rallier» qui est le dernier dans la phrase mais qui, en définitif, est ici le plus capital semble-t-il pour ces intervenants. «C’est un appel à l’action, au dynamisme, de mobilisation de nos communautés, d’aller chercher les alliés pour contrer les discours haineux qu’en entend en ce moment», dit Andrei Pascu.

«Je voudrais remercier l’ensemble des anciens et nouveaux membres du cabinet de campagne, d’ajouter le président du GRIS. Nous sommes très heureux de pouvoir rallier de nouveaux membres ici, cela prouve l’importance du GRIS à leurs yeux. Je voudrais remercier aussi Claude Marchand pour ses trois années à la tête du comité de campagne, nous sommes vraiment choyés de l’avoir avec nous. Je remercie aussi l’implication de Gautier, cela fait quatre ans maintenant qu’il est avec nous et aussi Annabelle qui est là depuis un an. Le GRIS a beaucoup de gratitude envers toutes ces personnes-là qui se dédient pour le GRIS et qui, justement, rallient les gens à la cause.»

Le comité actuel de levée de fonds comprend donc 15 personnes y compris les présidents d’honneur : Claude Marchand, président du Groupe LCI Éducation (Collège LaSalle, entre autres) et François Leclair, vice-président – développement au Groupe Leclair, qui avait précédé M. Marchand en tant que président du cabinet de campagne, et qui seront là pour épauler cette équipe plus qu’enthousiaste qui ira cogner aux portes des entreprises, institutions et individus afin d’amasser les 375 000$ recherchés.

