Le combat de Bruce Richman depuis 2012 est de faire connaître le message « U = U »(Undetectable = Untransmittable ou Indétectable = Intransmissible) au plus grand nombre. « U = U signifie qu’une personne vivant avec le VIH qui est sous traitement et a une charge virale indétectable n’a aucun risque de transmettre le VIH à son partenaire. Je le répète aucun risque et l’OMS, qui est présente dans la salle, a confirmé ce risque nul en 2023.

Il a fallu beaucoup d’efforts pour en arriver là, beaucoup de recherches incroyables et de participants à ces recherches et beaucoup de plaidoyer », rappelle Bruce Richman. « Ce qui est tellement excitant à propos de U = U, c’est que je vis avec le VIH depuis plus de 20 ans, et je n’aurais jamais imaginé qu’un jour je pourrais aimer, avoir des relations sexuelles, concevoir des enfants, sans crainte. Pensez-y. Cette peur était présente dans les moments les plus intimes de nos vies et maintenant U = U nous libère. C’est tout simplement incroyable. C’est une révolution de pouvoir vivre et d’aimer sans crainte de transmettre le VIH ». Pour celui qui a fondé, en 2016, la Prevention Access Campaign (PAC), une initiative basée à New York qui vise à faire la promotion de « U = U » dans le monde, ce concept va bien au-delà du bénéfice individuel, c’est un outil de santé publique : « La grande nouvelle que je veux partager avec vous, c’est que l’éducation sur U = U a un impact sur les trois 95 [objectifs fixés par l’Onusida : 95 % de toutes les PVVIH dépistées, 95 % de toutes les PVVIH dépistées sous traitement et 95 % de toutes les PVVIH sous traitements en charge virale indétectable]. Concentrons-nous sur le premier 95, c’est-à-dire de dépistage.

Lorsque vous incluez U = U dans vos campagnes de dépistage ou sur un panneau comme j’en ai vu récemment dans une pharmacie Walgreens aux États-Unis. Cela réduit l’anxiété des personnes associée au VIH, ce qui les rend plus susceptibles de se faire dépister. Les données montrent que c’est très important d’inclure cela dans vos outils de sensibilisation au dépistage. Bien sûr, nous voulons que les gens, lorsqu’ils reçoivent un diagnostic, sachent non seulement qu’ils peuvent vivre une vie en bonne santé, mais aussi que, s’ils reçoivent un résultat négatif, c’est une bonne nouvelle. Ils peuvent alors commencer à prendre la Prep, vivre leur vie sans se soucier du VIH. Et si le résultat est positif, ils peuvent commencer un traitement tôt et mener une vie saine sans craindre de transmettre le VIH à quelqu’un », souligne Bruce Richman.

Pour l’activiste, la stratégie de la peur concernant le VIH est contreproductive : « Il est crucial de donner de l’espoir aux personnes lors du diagnostic, de les orienter vers les soins pour éviter de sombrer dans le désespoir, ce que j’ai, moi-même, vécu en 2003 lorsque j’ai été diagnostiqué séropositif et qu’il n’y avait pas encore le concept de U = U. C’est pourquoi je suis si passionné par ce sujet. Il y a des jeunes à travers le monde qui reçoivent des informations stigmatisantes et effrayantes sur le VIH. Imaginez recevoir un diagnostic positif de VIH et l’associer à la mort. Nous devons absolument mettre à jour les informations destinées à ces jeunes, c’est vraiment très important » insiste Bruce Richman. Pour illustrer son propos, Bruce Richman cite une récente campagne de Grindr sur U =U : « Il y a un excellent exemple qui vient de se produire. Grindr a diffusé le message U = U à 13 millions d’utilisateurs lors de la journée « zéro stigmatisation » pour réduire la stigmatisation et

encourager le dépistage. Et l’appli répété ce geste à quelques occasions par la suite.

Je tiens à leur adresser un grand bravo pour cela ». Et l’activiste de conclure sur une note d’espoir : « La leçon à retenir est que U = U est une réalité. Croyez-moi, c’est un nouveau jour pour les personnes vivant avec le VIH et pour mettre fin à l’épidémie. Nous pouvons tous y participer en partageant ce message U = U ».