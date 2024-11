Idées cadeaux techno…

Ces téléphones intelligents qui sont aussi d’excellentes caméras

Du côté des téléphones intelligents haut de gamme… la question est de plus en plus : quel est le meilleur cellulaire pour prendre des photos? Aurai-je la capacité de stockage nécessaire pour mes photos et vidéos ? Est-ce que je cherche un appareil pour jouer à des jeux en ligne, accroître ma productivité au travail ou laisser aller ma créativité et pourquoi pas, tout cela en même temps? Si vous n’êtes pas regardant sur le prix… voici les deux meilleurs choix qui s’offrent à vous pour les fêtes. Quelques soit le modèle pour lequel vous opterez entre les deux, vous ne serez pas déçu. Votre choix reposera sans doute plus sur l’univers que vous préférez entre iOs ou Android…

L’iPhone 16 Pro Max

Il a clairement sa place dans le haut du classement des meilleurs photophones. Dans la lignée de l’iPhone 15 Pro Max, cette génération apporte de belles améliorations, avec un bouton dédié, un nouvel objectif et des nouveautés logicielles. Du côté des capteurs, l’évolution notable se trouve au niveau de l’ultra grand-angle, passant de 12 Mpx à 48 Mpx. L’occasion de profiter d’une meilleure qualité, avec des photos plus détaillées et lumineuses, de jour comme de nuit. L’iPhone 16 Pro Max garde ensuite son très bon capteur 48 Mpx, ainsi que son téléobjectif 12 Mpx avec zoom optique x5. Le module jouit ainsi d’une meilleure polyvalence cette année grâce à la mise à jour du capteur ultra grand-angle. La partie vidéo, déjà une référence depuis plusieurs années, a de son côté été amélioré avec l’introduction de la 4K à 120 images par seconde en Dolby Vision et audio spatial. En plus de cela, l’intelligence artificielle amène une fonction de mix audio, permettant d’ajuster à sa guise le niveau de la voix et des bruits ambiants. Bonus non négligeable et exclusif aux iPhone 16 : un nouveau bouton taillé pour la photo et vidéo. Ce dernier permet de lancer en un clic l’appareil photo, puis de prendre rapidement une photo ou une vidéo, mais aussi d’ajuster des réglages. Multi-talentueux, il saura ravir les personnes capturant sans cesse le monde qui les entoure. Notez qu’Apple prévoit de se servir de ce bouton pour lancer la recherche visuelle, une future fonction boostée à l’IA pour avoir des informations rapidement sur notre environnement. L’iPhone 16 Pro Max a ensuite droit à d’autres arguments solides, notamment au niveau des performances ou encore de l’autonomie avec une autonomie de 33 heures en lecture vidéo.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra

En position dominante en photographie, le Galaxy S24 Ultra succède avec brio à l’excellent Galaxy S23 Ultra en apportant une qualité toujours aussi irréprochable, tout en y ajoutant une bonne dose d’intelligence artificielle. Pour cette fournée 2024, le dernier modèle haut de gamme de Samsung s’équipe de la configuration photo suivante à l’arrière : un capteur principal de 200 Mpx ; un ultra grand-angle 12 Mpx; un téléobjectif x 5 de 50 Mpx avec zoom optique; un téléobjectif x 3 de 50 Mpx avec zoom optique. Et, à l’avant, il est doté d’une caméra selfie de 12 Mpx. Comme pour les générations précédentes, il monte jusqu’à x100 pour permettre de capturer les sujets avec précision à de très grandes distances. Côté qualité photo, cet appareil offre tout simplement un rendu exceptionnel dans toutes les conditions, en alliant détails et couleurs éclatantes. Par rapport au modèle précédent, la marque sud-coréenne a apporté des améliorations, notamment du côté de la précision et de la

gestion de la lumière. En prime, les Galaxy S24 offrent des fonctionnalités d’intelligence artificielle qui sauront embellir vos clichés en quelques clics. On peut aussi rappeler la présence du stylet S-Pen, directement intégré dans le châssis du smartphone, qui permettra de faire avec précision une multitude d’actions – comme la prise de note.