Idées cadeaux techno…

    Logan Cartier
    Par Logan Cartier
    Machine à crème glacée Ninja Creami
    Pour ceux qui rêvent de crème glacée 12 mois par année — même quand la crèmerie du coin est fermée! La Ninja Creami permet de concocter ses propres délices glacés : chocolat, fraises, cerises… les possibilités sont infinies. On peut même y préparer gelato, sorbet, milkshakes et bols de smoothies. Environ 450$.
    https://www.sharkninja.ca

    Anneau de suivi Oura Ring Gen 4
    Discret mais redoutablement performant, cet anneau analyse la qualité du sommeil, le niveau d’activité et même le stress. Un choix parfait pour quiconque souhaite mieux comprendre son corps et optimiser son bien-être au quotidien. Environ 650$.
    https://ouraring.com

    Caméra instantanée hybride MINI Evo — Fujifilm
    Un petit bijou rétro-moderne pour capturer et imprimer des souvenirs en quelques
    secondes. Un cadeau à la fois nostalgique et créatif, qui fait toujours plaisir. Environ 250$.
    https://instax.com

    Lecteur de cassettes portable — We Are Rewind
    Alors que de plus en plus d’artistes relancent leurs albums sur cassette et que les friperies débordent de trouvailles, ce lecteur rechargeable et compatible Bluetooth est l’accessoire rétro par excellence. Un coup de cœur pour mélomanes et amateurs de design vintage. Environ 265$
    https://www.wearerewind.com

    Machine à café Aarke
    Amenez le charme d’un café de spécialité directement à la maison. Ce duo moulin + cafetière filtre ajuste automatiquement la quantité de grains selon le volume d’eau. Résultat : un café parfait, même quand on n’est pas encore tout à fait réveillé. Environ 700$
    https://aarke.com

    Appareil photo numérique ZV-1F — Sony
    Compact et ultrafacile à utiliser, ce modèle pensé pour les créateurs de contenu offre des images d’une netteté remarquable. Son écran orientable et son autofocus réactif en font l’allié idéal des vlogs, des voyages et des portraits improvisés du temps des Fêtes. Environ 650$.
    https://www.sony.ca

