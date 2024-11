Bilal Sakr : être rassembleur et lutter contre la cyber intimidation

Dans le cadre de la Guignolée des Drags Patronesses, le samedi 7 décembre, M. Ours Montréal 2024, Bilal Sakr, fera plus qu’acte de présence. Les bears et leurs amateurs se feront un plaisir de se faire photographier avec l’énergique et charmant Bilal vêtu du costume du Père Noël. Le but de cette «guignolée» est d’amasser des denrées non périssables et des dons pour les paniers de Noël de la Maison Plein Cœur. En ces temps difficiles, il faut s’entraider les uns les autres.

L’événement se déroulera dans les locaux de la Société de développement commercial (SDC) du Village, au 1211, rue Sainte-Catherine Est (juste à côté du métro Beaudry), de 13h à 16h. Ici, la SDC qui appuie généreusement cette guignolée au profit de la Maison Plein Cœur. «Les gens pourront faire leurs dons à ce moment-là aussi», dit Bilal Sakr qui est d’origine libanaise.



«Cela fait partie de ma mission que je me suis donné lorsque j’ai participé au concours M. Ours, explique Bilal Sakr. Je voulais œuvrer pour la communauté bear, bien sûr, mais aussi pour l’ensemble de la communauté LGBTQ+, pour faire des levées de fonds, pour lutter contre la discrimination et pour les droits, c’est pour cela qu’avec Bear-It [l’organisation qui chapeaute M. Ours Montréal], nous collaborons avec la Fondation Émergence. Mon objectif est de travailler pour la communauté. »

C’est pour cela qu’on a vu aussi M. Ours Montréal lors du Gala de la Fondation Émergence, le 17 octobre dernier. C’est également ce qui explique sa présence au festival Noël Jouissif, les 21-22-23 novembre, un marché de Noël queer, au Bain Mathieu, et qui célébrait le bien-être et l’érotisme.

C’est une période bien occupée pour ce titré. Le samedi 14 décembre, Bilal Sakr s’habillera à nouveau avec la redingote rouge à fourrure blanche : « Je serai le Père Noël à la boutique Armada, nous allons inclure cette initiative en lien avec une levée de fonds pour la communauté bear. La cause est de continuer le travail à combattre le cyberharcèlement et la cyber intimidation dans notre communauté 2ELGBTQIA+. J’ai très hâte, c’est un bel événement, mais c’est aussi de rassembler les gens. »

«Lorsque je me suis inscrit au Concours M. Ours, je voulais avoir l’image de quelqu’un qui a beaucoup de plaisir, bien sûr, mais aussi de quelqu’un qui représente la communauté et de discuter de sujets importants pour la communauté, de rencontrer et de rassembler des gens, qu’ils soient plus jeunes ou plus vieux, d’expliquer M. Ours Montréal. On se rend compte alors que les jeunes ont de la misère avec leur image, avec qui ils sont, entre autres.»

Bilal Sakr n’est pas qu’un mignon bear, c’est aussi quelqu’un d’engagé. L’engagement fait partie des trois valeurs qu’il s’est donné de défendre au cours de son mandat, soit aussi la politique (sa philosophie) de lutter pour les droits, de faire de l’éducation et de la sensibilisation pour la cause du cyber harcèlement et de la cyber intimidation dans la communauté LGBTQ+ et envers celle-ci. Agent d’administration et de la planification à Services Partagés Canada (SPC), soit le ministère fédéral qui offre le service de cybersécurité au gouvernement, il est également le président du réseau de la fierté de ce ministère. «Je travaille ainsi en collaboration avec tous les divers réseaux du ministère avec ceux des femmes, des personnes racisées, des personnes autochtones, invalides, etc., on se rencontre régulièrement pour travailler ensemble. Je veux lutter contre le cyber harcèlement et la cyber intimidation, je suis à mettre sur pied une formation accréditée [pour les fonctionnaires] à ce sujet-là, cela deviendrait ainsi obligatoire de suivre cette formation-là.»

«C’est sur ces valeurs-là que nous avons refait le concours M. Ours. Ce concours-là est celui qui est le plus inclusif dans la communauté, parce que ce n’est pas un concours sexualisé. Il faut répondre à des critères, que la personne soit capable de rassembler les gens, de s’impliquer. Ici, Bilal a répondu à ces critères-là et nous l’appuyons dans sa lutte contre la cyberintimidation et le cyber harcèlement. Nous allons l’appuyer dans tous ces projets et ses objectifs qu’il s’est fixé», d’affirmer Nicolas Wegel, le président de Bear-It ainsi que président de EAC Construction, une des rares entreprises de construction LGBTQ+.

Lorsqu’on lui demande ce qu’il a ressenti lorsqu’on a annoncé que c’était lui le «first runner up» (comme on dit dans le jargon), M. Ours fait une pause pour réfléchir à cet instant-là. «J’avais les yeux fermés, je n’arrivais pas à le croire que c’était moi, je n’avais jamais ressenti autant d’acceptation, d’être entendu et compris. J’ai toujours subi de l’intimidation dans ma propre communauté et ailleurs, mais là je sentais qu’on m’acceptait vraiment. Les gens m’ont fait confiance et je vais m’impliquer pleinement pour la communauté bear et pour la communauté LGBTQ+», avoue Bilal Sakr avec de l’eau dans ces yeux.

INFOS | À suivre tous les détails de cet événement à la SDC du Village sur les divers réseaux

sociaux de M. Ours Montréal 2024 et sur Bear-It (bearitmtl.com).

Le 7 décembre 2024, de 13h à 16h.