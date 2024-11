Le dernier party District de l’année, le Frosty, s’en vient pour nous réchauffer

Oui, le Party District Frosty, car il fait froid dehors, arrive à grands pas ! Réservez votre samedi 28 décembre, de 22h à 6h, au Bain Mathieu (2915, rue Ontario Est), pour cet événement tout en célébration de la musique et de l’hédonisme ! Non pas deux, mais bien trois DJ se relaieront pour faire danser les clubbers jusqu’aux petites heures du matin, dont l’allemand Ben Bakson. Oui, de la belle visite. Mais dépêchez-vous de prendre vos billets car ils s’envolent comme de petits pains chauds. C’est un Frosty qui serait très hot !

«Comme d’habitude maintenant, c’est notre dernier party de l’année 2024 qui se passe un samedi et qui dégage ainsi les gens qui veulent après aller fêter en famille pour le Jour de l’An. Mais c’est une belle occasion de se retrouver ici entre amis pour ce party avec d’excellents DJs. Le party se termine aussi à 6h du matin. Nous sommes très contents des annonces faites par la Ville des assouplissements aux règlements pour l’année prochaine et qui nous permettra non seulement de rester jusqu’à 6h du matin mais, également, de pouvoir vendre de l’alcool jusqu’à plus tard que 3h comme c’est la règle en ce moment», de dire Pascal Lefebvre, porte-parole de District Events.



Pour ce Frosty, on nous offre tout un alignement. La soirée commence avec le sympa Henrique Viana, du Brésil mais résidant à Montréal à présent, avec des rythmes souvent tintés et épicés des tropiques. On vous a bien prévenu qu’il va faire chaud non ?



«On ne vit qu’une seule fois», donc il faut vivre pleinement ! C’est la devise de Ben Bakson. Bacchus était le dieu du vin, des célébrations, de l’extase, c’est de là qu’est tiré le nom de Ben «Bakson» ! Ce DJ/producteur allemand résidant à Miami depuis 2022, est un DJ de festivités, de mégas célébrations de la musique avec des airs entraînants, vocaux, puissants, qui insufflent de l’énergie dans les foules de beaux gars torses nus qui se dandinent de manière sexy, comme sur la fabuleuse île de Mykonos (Grèce) lors du réputé festival XLSIOR qui ne cesse de prendre de l’ampleur, surtout après les années de la pandémie. Ben Bakson y est résident et ce n’est pas pour rien puisque ses rythmes conviennent très bien aux ondulations de la mer et à ces hommes qui dansent presque à la même cadence que les vagues d’une eau aussi bleue que transparente.

Alain Jackinsky

«Pour terminer la soirée, on a fait appel à Alain Jackinsky, DJ/producteur montréalais, reconnu internationalement maintenant et qui est très en demande aux États-Unis. Il fera le segment de 3h à 6h», indique Pascal Lefebvre, le principal organisateur de ce party. De Miami à Mexico, de Montréal à Toronto en passant par le Brésil ou encore le Chili, Alain Jackinsky a même passé la dernière Halloween au South Beach à Houston pour un grand party! Il s’est bâti une solide réputation de DJ/producteur et mixeur hors pair, tellement en fait, qu’il s’est mérité le prix du «DJ of the Year» de Just Circuit, en 2014 et qu’on l’a enregistré pour une 2e nomination en 2015.



Bien sûr, que serait un tel événement «Circuit» sans les District Boyz, ces danseurs si sexys et aguichants que l’on pourra admirer en spectacles durant cette longue soirée !



Le code vestimentaire pour ce party Frosty est sexy glam, du blanc, de l’argenté, etc.



«On s’attend à faire salle comble encore pour ce party-là, souligne Pascal Lefebvre. Il faut dire que c’est le seul party gai hors clubs de fin d’année. Il n’y en pas d’autres que celui-là en ce moment. Et le Bain Mathieu est un bel espace avec plusieurs niveaux qui peut accueillir jusqu’à 600 personnes. Il y a aussi une ‘’chill out room’’, c’est vraiment un bel endroit pour un tel party.» Bien sûr, les billets sont déjà en vente sur le site web.

Si vous vous souvenez bien, l’année passée District Events avait organisé un party à Puerto Vallarta, au Mexique, en février, au fameux Mantamar ? Vous y avez même peut-être été ? Cette année encore, le Mantamar Beach Club, sur le bord de la mer avec sa piscine et ses gars sulfureux, accueillera le District Pool Party, le dimanche 9 février. Tout comme en 2024, District Events a embrigadé le sympa DJ montréalais Paskal Daze pour cette occasion-là. «Si les gens sont en vacances à Puerto Vallarta, on les invite à venir nous voir ce dimanche-là pour ce beau party. Nous sommes contents de cette belle collaboration avec le Mantamar encore en 2025, c’est un lieu magnifique que beaucoup de gais connaissent à Puerto Vallarta», dit Pascal Lefebvre.

Henrique Viana

Après quoi, District Events fait une pause hivernale pour ne reprendre les activités que le samedi 18 avril, soit durant le long week-end de Pâques pour son party printanier. Le lieu reste à confirmer, tandis qu’on annoncera les dates des prochains partys ultérieurement. «Nous sommes déjà à travailler sur le Love Festival de l’été 2025, durant Fierté Montréal. En 2024, tous les événements du Love Festival avaient été ‘’sold out’’. Cela promet bien pour l’été qui s’annonce et cela risque d’être aussi rempli que l’été dernier. Encore là, on fera des annonces plus tard et les gens pourront acheter des billets à l’avance», explique Pascal Lefebvre qui est, également le propriétaire du bar Le Normandie.



En parlant de ce bar, il ne faut pas rater le Party du Nouvel An, le 31 décembre, jusqu’à 6h du matin. Bien sûr, c’est un Karaoké spécial avec l’animatrice Manon Vendette qui y mettra beaucoup d’entrain. Sur le coup de minuit, la clientèle aura droit à un verre de Champagne. L’entrée est gratuite, mais il faudra appeler pour réserver puisque c’est normalement une soirée bien recherchée par les habitués ou non du Normandie !

INFOS | https://districteventsmtl.com