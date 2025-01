Démission de Justin Trudeau 

Justin Trudeau cèdera son poste de premier ministre et celui de chef du Parti libéral du Canada (PLC) au terme d’une course à la chefferie qui aura lieu dans les prochains mois. Dans la même foulée, il proroge le parlement jusqu’au 24 mars.

Seul devant l’entrée de Rideau Cottage, le premier ministre a dit avec émotion avoir profité du temps des Fêtes pour avoir de «longues conversations» avec sa famille.

«Donc hier soir, au souper, j’ai partagé avec mes enfants la décision que je partage avec vous tous aujourd’hui: j’ai l’intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l’issu d’un processus national rigoureux et compétitif.»

La pression sur Justin Trudeau était devenue politiquement intenable.

Celui qui est en poste depuis son élection en 2015 a donc décidé de quitter la direction du PLC, ce qui donnera lieu à une course à la chefferie du parti au cours des prochaines semaines et prochains mois.

«Hier soir, j’ai demandé au président du parti de commencer les étapes nécessaires, a indiqué le premier ministre. J’ai hâte d’observer le déroulement de ce processus dans les mois à venir.»

Le parlement sera prorogé jusqu’en mars.

«Le parlement a besoin d’un reset, il a besoin de se calmer un peu les pompons pour se remettre au travail pour les Canadiens et ne pas faire de la petite politique constante, comme ce qu’on est en train de voir des conservateurs», a précisé Justin Trudeau.

Le président du Parti libéral du Canada, Sachit Mehra, convoquera une réunion du Conseil national cette semaine pour lancer le processus démocratique pancanadien de sélection d’un nouveau chef du parti.Dans une déclaration sur X, il a souligné qu’«après avoir remporté la chefferie en 2013, M. Trudeau a refondé notre parti en en faisant le mouvement le plus ouvert et le plus inclusif de toute l’histoire de la politique canadienne.»

-» Nous reviendrons dans la prochaine édition de Fugues sur les avancées LGBTQ+ durant les 3 mandats du gouvernement dirigé par Justin Trudeau.

Dans une publication sur le réseau social X, l’ex-ministre des Finances, Chrystia Freeland, dont la démission fracassante en décembre dernier a plongé le gouvernement Trudeau dans une crise, a remercié Justin Trudeau pour ses années de service.

La mairesse de Montréal Valérie Plante — qui a annoncé l’automne dernier qu’elle ne se représenterait pas aux prochaines élections à la mairie de Montréal — a salué le travail effectué par Justin Trudeau à la tête du pays. Elle a souligné son appui aux municipalités et a parlé de lui comme d’un allié de la métropole québécoise. Elle a louangé son combat contre la prolifération des armes à feu, entre autres.