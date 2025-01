«Les personnes trans sont des monstres» n’est qu’un exemple du contenu anti-LGBTQ+ autorisé désormais sur les plateformes de META

Après que Mark Zuckerberg ait annoncé des changements de politique chez Meta qui permettent spécifiquement aux utilisateurs de qualifier les personnes LGBTQ+ de malades mentaux, des documents de formation divulgués ont révélé des exemples spécifiques de langage désobligeant qui sont désormais autorisés sur Instagram, Facebook et Threads.

Le média technologique Platformer a obtenu du matériel de formation Meta pour les modérateurs qui inclurait des exemples de déclarations désormais autorisées en vertu de la politique récemment modifiée de l’entreprise. Selon The Intercept, qui a également obtenu les documents, le document fournit un résumé des nouvelles règles et utilise des exemples pour montrer aux modérateurs comment les appliquer.

L’une des questions incluses dans les lignes directrices est la suivante : « Les insultes concernant la maladie mentale et les anomalies sont-elles contraires au fait de cibler des personnes sur la base de leur genre ou de leur orientation sexuelle ? La réponse de Meta est désormais « non », avec des exemples de publications qui ne violent pas ses politiques, notamment « Les personnes trans ne sont pas réelles. Ils sont mentalement malades », « Les gais ne sont pas normaux », « Les personnes trans sont des monstres » et « Les femmes sont folles », selon Platformer.

Selon Platformer, les directives incluent également des exemples de publications nouvellement autorisées qui impliquent que les personnes trans n’existent pas, notamment: « Les enfants trans n’existent pas», «Dieu a créé deux genres, les personnes transgenres ne sont pas de vraies personnes» et «Une femme trans n’est pas une femme, c’est un homme pathétique et confus.»

Dans un changement plus subtil mais non moins pernicieux, le média technologique 404 Media a rapporté vendredi que Meta avait également supprimé ses couleurs thématiques non binaires et trans sur Messenger, qui permettaient auparavant aux utilisateurs de personnaliser l’interface de leurs applications avec les couleurs de divers drapeaux de la fierté.

Lorsque The Intercept a demandé des commentaires à Meta, un porte-parole de la société a dirigé le média vers une page du blogue du chef de la politique mondiale chez META, Joel Kaplan, publié lors de l’annonce initiale des changements. « Nous supprimons un certain nombre de restrictions sur des sujets comme l’immigration, l’identité de genre et le genre qui font l’objet de fréquents discours et débats politiques », a-t-il écrit. «Il n’est pas normal que des choses puissent être dites à la télévision ou au Congrès, mais pas sur nos plateformes.»

Kaplan, qui a été nommé à ses fonctions un y a une dizaine de jours, était un ancien conseiller principal de George W. Bush et travaille chez Meta depuis 2011. Le New York Times rapporte que c’est Kaplan qui a incité Zuckerberg à s’engager davantage avec Donald Trump lorsqu’il a été élu président pour la première fois en 2016, et qu’il a également comparu à l’audience du Congrès pour son ami Brett Kavanaugh, qui faisait face à des allégations selon lesquelles il avait agressé sexuellement Christine Blasey Ford. Bien que des employés de Meta aient exprimé leur mécontentement à l’égard des tendances républicaines de Kaplan, sa nomination est considérée comme une mesure visant à renforcer la position de l’entreprise auprès de la nouvelle administration.

Dans une interview accordée le 7 janvier à Fox and Friends, Kaplan a affirmé que les changements de politique visaient à promouvoir la liberté d’expression et a salué la façon dont Elon Musk a fait avancer « le débat et a recentré les gens sur la liberté d’expression ». (Musk, notamment, considère le mot « cisgenre » comme une insulte à X et partage régulièrement ses propres opinions anti-trans sur le site, y compris celles concernant sa fille trans.)

« Il y a ici une réelle opportunité, avec l’arrivée au pouvoir du président Trump et son engagement en faveur de la liberté d’expression, de revenir à ces valeurs et de véritablement offrir un espace permettant aux gens d’avoir le genre de discours et de débat qu’ils souhaitent avoir sans être censurés», a-t-il déclaré.