Sur tes traces… au Prospero 

Après une première tournée en Belgique, en France, au théâtre de la Bastille à Paris, Sur tes traces de Dany Boudreault et Gurshan Shaheman s’installe au Théâtre Prospero pour une dizaine de représentations. Deux portraits en miroir, un voyage parsemé de différences et de ressemblances qui fondent et forment ce que sont des rencontres.

Créé et présenté seulement trois fois au FTA, l’année dernière, Sur tes traces est le fruit de la rencontre entre deux comédiens que tout semble opposer, leurs origines, leurs parcours. Dany Boudreault, originaire du Lac-Saint-Jean, et Gurshad Shaheman, Iranien, dont la famille a fui la terre d’origine pour se retrouver en Turquie, pour certains, en France pour d’autres. Dany et Gurshad sont gais, mais est-ce suffisant pour connaître véritablement l’autre. Chacun va alors mener son enquête sur l’autre en rencontrant les familles et les ami.e.s respectifs et écrire l’histoire de l’autre.

Exercice périlleux s’il en est mais brillamment tout réussi. Avec comme résultat deux textes qui ne peuvent s’appréhender indépendamment l’un de l’autre tant ils se répondent, se complètent, se rejoignent. Deux textes emprunts de douceur et de tendresse et de poésie mais qui n’occultent pas la violence que l’un et l’autre ont pu subir. On se retrouve au cœur de l’intime de chacun et de l’histoire de notre monde actuel.

Gurshad raconte l’histoire de Dany et Dany celle de Gurshad, dans un dispositif scénique particulier. Chaque spectateur est doté d’un casque d’écoute et peut à son gré choisir d’entendre Dany ou Gurshad qui sur scène livre leur propre texte simultanément. Un dispositif qui pourrait nuire à la compréhension ou au contraire une passerelle sur laquelle en navigant notre regard changerait, multipliant ainsi les points de vue. Sans oublier ce qui se passe sur scène « C’était très important dans le travail de Gurshan qu’il y ait une dissociation entre le discours et les actions, ajoute Dany Boudreault en entrevue, cela multiplie les interprétations, cela diffracte les possibilités, et c’est fascinant. Il y a en fait trois parties, la mienne et la sienne, et ce que l’on voit sur scène ».

À travers le récit de son histoire, de son enfance et de son adolescence en région, des pans de la vie moins connue du comédien sont donnés à entendre. « C’est la première fois que je parle aussi frontalement de la violence que j’ai pu subir comme gai dans ma jeunesse, continue Dany Budreault, alors que le travail de Gurshan depuis des années creuse le silence, le silence dans la famille principalement. Il y a eu pour nous deux une réelle prise de risques dans l’écriture, en abordant la violence par exemple, la violence d’état comme en Iran, en Turquie ou même en France, si l’on pense aux réfugié.e.s, et la violence, et la violence intime, celle que j’ai vécu au Lac-Saint-Jean, en fait comme un miroir ».

En filigrane, sans que ce ne soit surligné, transparaissent tous les grands enjeux auxquels nous sommes confrontés, aussi bien sociaux, que politiques, et nous interrogent sur la question des frontières, la question de l’immigration ou encore sur l’homophobie qui subsiste et perdure aussi bien de côté-ci de l’Atlantique que de l’autre.

Dany Boudreault aimerait bien que Sur tes traces se déplace au Lac-Saint-Jean. « À travers les mots de Gurshan qui a découvert le Québec et cette région, ou encore la question autochtone, c’est un regard particulier qui est porté sur notre société, une façon d’élargir notre propre perception de ce que nous sommes ».

Intelligent, ingénieux, extrêmement touchant, Sur tes traces, demanderaient presque que l’on se rende au Prospero deux fois, pour entendre les parties que l’on aurait manqué lors de la première fois. Ou encore se procurer le texte qui vient d’être publié aux Éditions Les Solitaires intempestifs et déjà disponible en librairie. Le lancement officiel aura lieu après la représentation de 16 h, le 8 février prochain au bar du Théâtre Prospero.

Sur tes traces, au Théâtre Prospero, du 4 février au 22 février 2025

Texte, mise en scène et interprétation : Gurshad Shaheman et Dany Boudreault

Une création de La Messe Basse et de La Ligne d’Ombre

theatreprospero.com