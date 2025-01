PÉTALE DE ROSE

CHÂTEAU LA TOUR DE L’ÉVÊQUE, RÉGINE SUMEIRE, AOP CÔTES DE PROVENCE (FRANCE) 2023

Code SAQ : 425496 | 22,95$

Un classique à revisiter. Ça fait des lunes que ce rosé trône sur les tablettes de la SAQ, non sans raison. Il a une très belle couleur sou-neuf-peint-à-l’aquarelle. Le nez se balade entre la nectarine et l’orange sanguine, et est taquiné par un petit bouquet de fines herbes fraîches. Il évolue dans le verre au fil des gorgées. La bouche est texturée et presque grasse. Ce n’est pas non plus un vin de piscine. C’est un apéro qui se savoure, qui ne s’engloutit pas d’un coup, ou un rosé pour la table. L’amertume assez marquée peut surprendre au début, mais ça rend l’expérience plus riche, au fur et à mesure qu’on le déguste. Il s’achève sur des notes de roses, de cantaloup, avec un petit côté épicé. Un super rosé bio, ample et gourmand.