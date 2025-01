Une expo hacktiviste et queer à la Galerie de l’UQAM

La Galerie de l’UQAM accueille En frappant le fond de l’eau avec un bâton, on peut faire du feu sur l’eau, une exposition de Marion Schneider, artiste terminant la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Le projet se concentre sur le potentiel poétique et politique des outils technologiques, dans une perspective queer et écologique.

En frappant le fond de l’eau avec un bâton, on peut faire du feu sur l’eau nous invite à suspendre le temps, à prendre une grande respiration et à apprendre à habiter le trouble de notre condition écologique. Résultant d’un processus de recherche-création hacktiviste et queer, l’installation explore les potentialités de l’art numérique et invite à imaginer un monde au-delà des binarismes, où tout se mélange, s’hybride et se transforme.

Habitée par une trame sonore ambiante et mélancolique composée par l’artiste, l’exposition met en relation deux machines sensibles, façonnées à partir d’objets technologiques usagés, de tiges d’acier courbées et de pièces imprimées en 3D. L’une prend la forme d’un robot-poète ChatGPT, qui présente chaque heure des excuses à une roche, en lui dédiant un poème. L’autre, inspirée d’un pied à perfusion hospitalier, invite le public à le rendre triste pour déclencher ses larmes, et permettre ainsi d’arroser une plante.

L’installation est baignée dans une lumière chaleureuse et un paysage sonore qui ralentissent la perception du temps. Au sein de cet espace immersif et sensoriel, tristesse et apaisement s’entrelacent, ouvrant la voie à une expérience intime et troublante, à la fois active et contemplative. Marion Schneider y tisse des récits où végétaux, minéraux et êtres humains se rencontrent et dessinent de nouvelles possibilités de cohabitation, dans une tentative de réparation poétique du monde.

Artiste numérique non binaire, Marion Schneider est actuellement à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM (Montréal), après avoir obtenu un diplôme en design numérique à l’École nationale supérieure Olivier de Serres (Paris). L’artiste a exposé son travail à Montréal et à Québec, notamment à MUTEK, ICRA-X, la Place des Arts, Art Mûr et à la Galerie de l’UQAM. Marion Schneider a reçu plusieurs distinctions, dont une bourse de recherche du CRSH pour sa maîtrise, la mention d’honneur de l’UQAM pour son baccalauréat, la bourse d’excellence de la fondation McAbbie ou encore le Prix Jean-Pitre et Claude Leclerc.

schneidermarion.net

Dates : 14 février – 29 mars 2025 — Mardi au samedi, 12 h – 18 h

Vernissage : jeudi 13 février 2025, 17 h 30

Nuit blanche à Montréal : Samedi 1er mars 2025 – 19 h – minuit

Galerie de l’UQAM, Entrée libre