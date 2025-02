Vivre le rêve d’une auberge dans les Cantons de l’Est

Nichée dans les collines vallonnées des Cantons-de-l’Est au Québec, l’Auberge Le Tricorne est plus qu’une charmante auberge : c’est un lieu d’évolution tranquille, un témoignage d’hospitalité attentionnée et une propriété prête à écrire son prochain chapitre. Située sur une colline surplombant le lac Massawippi et le paisible village de North Hatley, cette retraite est un sanctuaire paisible depuis plus de 30 ans.

Actuellement à vendre, cette propriété digne de vos rêves constitue une opportunité commerciale unique avec d’excellents revenus. Destination prisée, elle incarne le charme historique, la beauté naturelle et le confort moderne, prête à écrire son prochain chapitre.



North Hatley est un charmant village riche en histoire, d’une beauté pittoresque et d’ambiance tranquille qui ravit les visiteurs. Fondé à la fin du 19e siècle, le village est depuis longtemps apprécié par ceux qui cherchent un refuge du rythme de la vie urbaine. Ses bâtiments patrimoniaux, ses boutiques artisanales et ses cafés accueillants évoquent un sentiment de nostalgie, tandis que le paysage environnant de collines vallonnées et d’eaux cristallines du lac offre une base idéale pour explorer les Cantons-de-l’Est — des aventures en plein air aux événements culturels, ou tout simplement pour apprécier le charme naturel de la région.

Les propriétaires actuels, Carole et son conjoint Carl, ont d’abord été séduits par l’Auberge Le Tricorne en tant que clients. Leur amour pour l’endroit les a finalement amenés à en faire leur propre maison, transformant leur admiration en projet personnel. Maison de campagne à l’origine, l’Auberge Le Tricorne s’est agrandie au fil des générations sous la garde des propriétaires dévoués, chacun préservant son essence tranquille tout en la rendant accessible aux visiteurs. Aujourd’hui, l’auberge rayonne de chaleur et d’intimité, reflet du soin personnel apporté à chaque détail.

L’auberge propose 11 chambres et suites décorées de façon unique, chacune soigneusement conçue pour équilibrer confort et caractère. Des équipements modernes tels que la climatisation, une cafetière et des articles de toilette de qualité sont fournis avec soin, tandis que certaines chambres disposent d’une cheminée à bois et d’un balcon privé, parfaits pour se détendre en soirée ou profiter de la vue imprenable. Les chambres sont des espaces pour vraiment se détendre, se reconnecter et trouver du répit.



Les clients commencent leur journée avec un petit-déjeuner préparé par Carole, un repas fait maison, préparé avec soin, servi sous les premières lueurs de la lumière qui traverse les fenêtres de la salle à manger. Pour ceux qui chérissent la tradition, l’Auberge Le Tricorne propose également un service de thé à l’anglaise, avec des pâtisseries fraîchement sorties du four, des scones et des friandises salées.



Le charme de l’Auberge Le Tricorne s’étend au-delà de ses intérieurs jusqu’au paysage époustouflant qui l’entoure. Située sur un terrain semi-boisé de quatre acres, la propriété allie pelouses soignées et boisés naturels, deux étangs et des aménagements extérieurs tels que spas et barbecues. Ce mélange harmonieux d’éléments soignés et naturels crée une atmosphère sereine, incitant les visiteurs à ralentir et à embrasser pleinement la beauté des Cantons-de-l’Est. Qu’il s’agisse de profiter du spa sous un ciel étoilé ou de partager un barbecue d’été, le domaine invite les invités à se détendre à leur rythme.



L’Auberge Le Tricorne est profondément attachée à la culture locale. En tant que membre du Chemin des Cantons et participant à la Route du thé anglais, l’Auberge Le Tricorne honore les traditions et les histoires qui ont façonné la région. Les clients sont invités à s’immerger dans ces récits locaux et à ressentir un sentiment d’appartenance à la fois authentique et durable.

Située à seulement 1 h 30 de Montréal et à 20 minutes de Magog, l’Auberge Le Tricorne est idéalement située pour découvrir les environs. La région offre une multitude d’activités, de la navigation de plaisance et du kayak sur le lac Massawippi à la randonnée, au ski, en passant par la découverte d’entreprises agrotouristiques, de marchés locaux et d’événements culturels. North Hatley, avec son architecture patrimoniale et son cachet artisanal, donne l’impression de remonter le temps, un village où l’histoire et le charme répondent aux besoins des voyageurs d’aujourd’hui.



La terrasse de l’Auberge, avec vue panoramique sur le lac Massawippi, est l’endroit idéal pour réfléchir, lire ou simplement s’imprégner du paysage. Il y a une magie indéniable à siroter une boisson chaude tout en profitant des eaux tranquilles du lac, un élément essentiel de l’expérience de l’Auberge Le Tricorne qui fait revenir les clients année après année.

L’Auberge Le Tricorne est un endroit idéal pour des réunions intimes, qu’il s’agisse de retraites d’entreprise ou de fêtes de famille. L’établissement dispose d’une petite salle de conférence, parfaite pour allier travail et détente. L’auberge a également accueilli des mariages intimes, offrant un cadre pittoresque et historique qui laisse une impression durable.



L’Auberge Le Tricorne incarne un mélange unique d’héritage, d’hospitalité et de charme. Plus qu’un simple endroit où dormir, elle offre une expérience qui favorise la connexion avec la nature, l’histoire et soi-même. Avec son hospitalité chaleureuse, son cadre pittoresque et son respect de la tradition, l’Auberge Le Tricorne se présente comme un témoignage silencieux de la beauté intemporelle de cette région, un endroit où le passé et le présent cohabitent sans effort.

Que vous recherchiez un refuge paisible, une escapade romantique ou un lieu pour une célébration spéciale, l’Auberge Le Tricorne vous offre une expérience qui laisse une impression durable. Son dévouement au confort, à l’héritage et à l’hospitalité discrète en fait une destination accueillante pour ceux qui cherchent à se rapprocher de la beauté naturelle des Cantons-de-l’Est du Québec. Découvrez la chaleur, le charme et l’élégance discrète qui rendent l’Auberge Le Tricorne vraiment inoubliable.



