Un nouveau quartier naîtra d’ici dix ans à proximité du Village

Cinq mille logements, des espaces verts et un pôle touristique : un quartier d’envergure avec vue sur le fleuve — le QUARTIER MOLSON — prendra officiellement forme au pied de l’enseigne phare de Molson et l’ancien centre de production et de distribution de la brasserie, à moins de 5 minutes à pieds du Village (de l’autre côté du Quartier des Lumières sur l’ancien terrain de Radio-Canada).

Le groupe Montoni vient de dévoiler la vision du projet, qui coûtera entre 2 et 3 milliards de dollars à réaliser et où 8000 à 10000 personnes résideront. Un projet, qui coche nombre de bonnes cases, selon des spécialistes de l’aménagement urbain.

Près de 5000 logements seront créés sur le site de 6 millions de pieds carrés, qui longe le Saint-Laurent sur plus d’un kilomètre. C’est 20 % de ces logements – soit les quatre immeubles priorisés – qui seront voués au logement social, abordable et familial. La construction devrait débuter dès 2025, soit plus tôt que ce que les observateurs prévoyaient, et les premiers logements sociaux (4 édifices) pourraient être prêts deux ans plus tard. Ce devrait être ce qui sera construit en premier dans ce nouveau quartier.

Deux ententes restent à signer avec la Ville de Montréal avant d’entamer les travaux, soit l’entente sur les infrastructures, ainsi que celle sur le règlement sur la métropole mixte. Le plan de phasage final dépendra de l’approbation de la procédure de projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).

RÈGLEMENT SUR LA MÉTROPOLE MIXTE ? Connu sous le nom de « 20-20-20 », ce règlement prévoit que toute personne réalisant un projet résidentiel doit inclure ce pourcentage de logements sociaux, abordables et familiaux.

Le PPCMOI permet d’autoriser les projets dont le cadre ne respecte pas complètement certains paramètres de la réglementation d’urbanisme. Une fois déposée, une demande peut être traitée et analysée dans un délai de 4 à 10 mois.

Les bâtiments pourraient avoir de 15 à 20 étages, soit de 45 à 60 mètres de haut. Dans tous les cas, le groupe Montoni assure que de l’intérieur des logements, on aura une vue imprenable sur le parc du Mont-Royal, sur le fleuve Saint-Laurent, sur le pont Jacques-Cartier et sur l’emblématique enseigne de la tour Molson.

Avec les logements, la première phase de construction inclut l’îlot des Voltigeurs, placé en priorité et qualifié de « cœur du quartier » par le Groupe Montoni. Il va y avoir des bureaux, du résidentiel, des espaces commerciaux et un hôtel. Des services publics, comme un centre communautaire, seront également mis en place en fonction des besoins de la population.

Il faudra près de dix ans pour construire dans sa totalité ce nouveau quartier, estime le groupe Montoni. Le projet, mené en collaboration avec le Fonds immobilier de la FTQ, requerra des investissements totaux d’environ 2,5 milliards. L’organisation tient aussi à mettre en place de nombreux espaces verts, dont une promenade fluviale entre le Vieux-Port et l’est de Ville-Marie, et plusieurs cours publiques. Le parc Sohmer, un parc public de près de 150 000 pieds carrés, sera aussi recréé et offrira une vue sur le fleuve, l’île Sainte-Hélène et le pont Jacques-Cartier.

L’organisation conservera certains bâtiments industriels, essentiellement liés à l’histoire de la brasserie Molson, en raison de leur caractère patrimonial. L’objectif est de permettre une utilisation commerciale ou culturelle des lieux. L’idée étant de conserver l’âme de ce milieu unique pour en faire un réel quartier mixte, durable et animé. Une école était prévue pour le site dans le programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, mais une analyse des besoins a indiqué qu’elle ne serait pas essentielle, étant donné qu’une nouvelle école tout près du secteur, sera érigée dans le quartier des Lumières, juste à côté.

Même s’il s’agira d’un quartier à prédominance piétonnière, ce quartier sera accessible par transport en commun et par voiture également. Le projet inclut donc des voies de circulation, dont le prolongement d’axes routier – comme l’avenue Viger, la rue de la Visitation et la rue Atateken. Le boulevard urbain Ville-Marie est d’ailleurs actuellement à l’étude afin d’être réaménagé. Des stationnements souterrains, dont l’accès sera facilité par des allées souterraines, seront aussi répartis à trois axes différents sur le site.

Bien qu’aucune entrave majeure aux rues avoisinantes ne soit prévue pour l’instant, des répercussions temporaires sur la circulation locale sont possibles, notamment à cause des camions de chantier.

