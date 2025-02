RuPaul’s Drag Race présente un grand bal sous la mer – 6e épisode de la 17e saison

Un légendaire bal à thématique marine, un scandale de peinture en aérosol et 36 looks défilés en quelques minutes : on ne s’est pas ennuyé pendant le 6e épisode de la 17e saison de RuPaul’s Drag Race. Divulgâcheurs à venir!

De retour dans l’atelier, les reines ont été invitées par RuPaul et Norvina, la reine de l’entreprise Anastasia Beverly Hills, à un examen… oral. Après leur transformation rapide, elles ont dû utiliser leur bouche pour transférer des rouges à lèvres à travers les glory holes installés à la hauteur de la bouche des deux présentatrices.

Ru a ensuite annoncé le bal de la saison, Let’s get sea sickening ball, incluant un défi de couture fait à partir de débris du monde marin. Immédiatement, les questions ont fusé. Sam Star va-t-elle remporter le deuxième défi du genre? Onya Nurve sera-t-elle impliquée dans une autre histoire de vol? Hormona Lisa répétera-t-elle une énième fois la silhouette du sablier? Lana Ja’Rae offrira-t-elle un look plus fini que lors du premier défi de création?

S-C-A-N-D-A-L-E

Toutes ces questions ont pris l’eau quand Lexi Love est apparue dans l’atelier comme si elle venait d’assister à l’assassinat d’une portée de bébé chats Angora. Peu de temps après avoir étendu dehors son énorme tissu peint en aérosol, elle a découvert qu’au moins une concurrente avait laissé des traces brunes sur son « œuvre ».

Sur le bord de la crise de nerfs, elle a confronté toutes ses concurrentes dans l’atelier. Arrietty a été la première a plaider coupable. Onya Nurve a attendu trop longtemps au goût de Lexi pour faire de même. On croit à la thèse de l’accident, mais Onya a vraiment le don de se retrouver au cœur de la tempête.

Première catégorie : les beautés en maillot

Cristal Envy est passée de la Barbie new age à l’originale.

Jewels Sparkles a défilé avec de gros bijoux dorés.

Lydia Butthole Kollins a présenté un morceau de tissu louche avec des bulgesici et là.

Sam Star a révélé sous sa robe jaune des années 1950 un bikini à pois joliment rétro.

Onya Nurve a porté un maillot blanc ordinaire.

Arrietty a fait se rencontrer un personnage d’Avatar et un autre de la Matrice.

Suzie Toot a marié le féminin et le masculin avec un maillot rayé d’il y a cent ans.

Kori King est arrivée dans un costume de requin issu du spectacle de Katy Perry à la mi-temps du Superbowl de 2015, avant de révéler un look personnifiant la vedette pop elle-même.

Acacia Forgot a porté un costume aux allures de ballon de plage.

Lexi Love s’est avancée en tenue d’Ève avec un énorme buisson pubien, des mamelons volontairement censurés et une étoile de mer collée au-dessus des fesses.

Hormona Lisa a offert un banal costume floral.

Lana Ja’Rae s’est encore contentée de présenter sa nudité et de minuscules morceaux de tissu.

Deuxième catégorie : les créatures de la mer

Mentions spéciales à Cristal avec son look – et ses souliers – évoquant le poisson porc-épic, Jewels en inoubliable limace de mer pleine de textures, Lydia en foudroyant et chaotique poisson-lanterne, Sam et son interprétation du poisson-vipère qui rappelait les cheveux d’Ophélie Winter dans le vidéoclip de Shame On You (eh oui, j’étais né en 1996), le formidable poisson lion d’Arrietty, dont le tissu et le maquillage étaient évanescents et Kori qui se révèle enfin à la hauteur de l’émission avec son look de poisson-mandarin. Les autres étaient correctes, sans plus.

Troisième catégorie : créations mariant vie marine et élégance

La robe jaune et rose limonade de Cristal était adorable. Le look robotique de Lydia dérivait loin de la thématique. Sam a transformé 78 sacs de plastique gonflés en magnifique robe de bal. Arrietty a une fois encore impressionné avec son look de guerrière-méduse.

Suzie Toot avait l’air d’un écrasement d’avion dans l’océan. Lexi a démontré que son gros tissu était aussi peu intéressant sur le sol que sur elle. Hormona a livré une robe mal calibrée et un défilé sans charisme. Lana a collé des morceaux de n’importe quoi : c’était aussi triste que l’assemblage de sacs de Lala Ri.

Cristal et Sam ont fini dans le haut du classement, alors qu’Arrietty s’est emparé de la victoire, une semaine après avoir frôlé l’élimination. Hormona et Lana ont livré une prestation beige sur la chanson Get him back. Lana a été sauvée et Hormona a plié bagages.