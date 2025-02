Triple dose de comédie musicale à RuPaul’s Drag Race – 8e épisode de la 17e saison

Un mash-up en hommage à trois légendaires comédies musicales, la présence inattendue de Cher la tête en bas, une reine qui nous prouve enfin pourquoi elle a été sélectionnée et le scintillant Adam Lambert comme juge invité : ce 8e épisode de la 17e saison de RuPaul’s Drag Race a révélé de bien belles surprises. Divulgâcheurs au programme.

Après l’élimination de Cristal Envy et le triomphe d’Onya Nurve au Snatch Game de l’épisode précédent, RuPaul a annoncé un nouveau défi de haute voltige : un rusical multipliant les clins d’œil aux comédies musicales Wicked, The Wizard of Oz et The Wiz, seulement quelques semaines après que les salles de cinéma du monde entier aient vibré grâce aux voix de Cynthia Erivo et Ariane Grande dans l’adaptation cinématographique de Wicked.

Saison après saison, l’attribution des rôles est l’occasion pour les reines qui sont dans l’ombre d’essayer de se convaincre qu’elles peuvent briller, alors que les meneuses veulent continuer de bouffer toute la lumière. On a eu droit à deux combats de volatiles échappées de la basse-cours entre Jewels Sparkles et Kori King, ainsi qu’entre Suzie Toot et Acacia Forgot.

Dans un premier temps, les reines ont fait un arrêt derrière le micro pour enregistrer leurs chansons sous les bons conseils de Michelle Visage. On voyait déjà dépasser les fils des échecs et des succès à venir.

Suzie s’est vite approprié un rôle qu’elle ne voulait pas. Onya Nurve a épaté la galerie. Kori a vécu des moments gênants et Acacia a démontré qu’elle n’avait absolument pas ce qu’il fallait pour jouer le rôle principal. Avec leurs collègues, elles ont ensuite tenté d’apprendre les mouvements imaginés par le chorégraphe Jamal Sims.

Un rusical 3 dans 1

Bien des choses se sont confirmées lors du numéro plein de rythme. Suzie a montré à quel point elle était dans son élément. Jewels a fait preuve d’un charisme fou. Arrietty a offert sa première bonne performance dans un défi de jeu ou d’humour.

Lana a franchi le mur de la réserve en nous faisant enfin sentir une intention dans son interprétation. Lexi Love s’est révélée juste, sans être mémorable. Sam Star a été fascinante à regarder, alors qu’elle se lâchait lousse comme les juges le souhaitaient.

Lydia Butthole Kollins et Kori King, qui vivent une idylle de tournage, ont été complices et sympathiques, mais Lydia était résolument plus intéressante. Onya a maîtrisé la chorégraphie aussi bien que son personnage, en nous donnant l’impression, une fois de plus, d’assister à la naissance d’une étoile. Tout le contraire d’Acacia dont la performance était aussi flat que ses notes durant l’enregistrement.

Défilé ombragé

La catégorie du défilé était « Parasols – Shady Ladies », soit l’occasion d’interpréter de toutes les façons le concept du parasol.

Suzie était une jolie showgirl beige et dorée avec un parasol en papier d’inspiration japonaise. Jewels, toute de noir vêtue, sortait des funérailles de son mari riche mort mystérieusement. Arrietty s’est montrée élégante avec une robe d’héritage latin.

Lexi a transformé son parapluie en canne et chapeau magnifiques. Sam est arrivée sur scène comme une belle du sud avec une robe aux couleurs et textures irrésistibles. Lydia s’est auto-proclamée la sœur volante la plus slut de l’histoire.

Kori semblait porter une nappe de pique-nique relativement mignonne. Onya a emprunté le jaune doré désormais associé à Nymphia Wind pour créer un costume sublime, sans être transcendant. Acacia s’est démarquée avec ses deux étages de perruques et son look de drag sortie de la famille Adams. Lana a porté une robe noire qui ne révolutionnerait rien.

Rupaul a sauvé Arrietty, Lana, Lexi et Lydia.

Malgré les performances épatantes de Onya, Jewels et Suzie, c’est Sam Star qui a été sacrée grande gagnante, avec raison.

Sans surprise, les juges ont envoyé Kori et Acacia en duel sur la chanson Wet Dreams d’Adam Lambert. Pendant qu’Acacia faisait de son mieux (dixie Suzie Toot), Kori révélait une performance énergique qui nous a ENFIN permis de comprendre ce qu’elle faisait sur cette saison. Elle a ainsi pu surclasser sa rivale et être sauvée, alors qu’Acacia est rentrée à la maison.