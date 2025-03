Le bien-cuit des vilaines à RuPaul’s Drag Race – 10e épisode de la 17e saison

Des reines entièrement mouillées, un bien-cuit débordant de rires et de malaises, le retour de trois vilaines légendaires, les frasques d’une voleuse agressive et beaucoup de short très courtes : voilà comment résumer le 10eépisode de la 17e saison de RuPaul’s Drag Race. Divulgâcheurs à venir!

La franchise américaine vient probablement de diffuser l’épisode le plus tendu de sa plus récente saison. Les hostilités avaient pourtant commencé dans la bonne humeur. Michelle Visage s’est présentée avec l’intention de se venger de ses deux plongées dans le Badonka Dunk en mettant au défi les reines de trouver la bonne réponse à ses questions pour éviter l’eau. Petit détail : elle se foutait complètement de leurs réponses et elle les a toutes envoyées dans le cube beau. Son plaisir était doux à regarder!

Le vent a tourné lorsque la juge a annoncé le bien-cuit des vilaines dans lequel les reines devaient envoyer la plupart de leurs pointes à trois des drags à les plus shady de l’histoire : Mistress Isabelle Brooks, Plane Jane et Kandy Muse.

En tant que gagnante de la semaine dernière, Jewels Sparkles a eu la responsabilité de choisir l’ordre de passage. Même si elle a demandé les préférences de chacune, le caca a frappé les palles du ventilateur!

Dramaaaaaa!

Craignant de suivre Suzie Toot (qui avait remporté le défi comique du RDR Live plus tôt dans la saison), Lexi Love a encore perdu les pédales, même si elle a obtenu la dernière place qu’elle espérait. Dépassée par son saboteur interne, elle en a voulu à Jewels et sa santé mentale en a pris un coup.

Pour sa part, Arrietty s’est sentie dépréciée que Jewels se place après elle, en imaginant que cette dernière voulait mieux paraître après la mauvaise performance qu’elle anticipait donner. Au lieu de se concentrer sur elle-même, elle s’est éloignée de Jewels dans l’atelier, en affirmant qu’elle prévoyait poignarder son amie dans le dos en lui volant ses blagues.

Et savez-vous quoi? Elle l’a fait! Après le passage fort divertissant d’Onya Nurve, Arrietty a entrepris son numéro en annonçant qu’elle n’était pas confiante en elle (pire idée du monde), avant de se tromper, d’oublier ses blagues et d’enchaîner en volant celles de Jewels dont elle avait pris connaissance dans l’atelier. Un comportement démontrant une fois de plus son immaturité.

Malheureusement, son geste a eu un impact sur la performance de Jewels. Malgré un début très drôle, la reine bouclée n’a pas su se relever en direct de l’injustice commise par Arrietty et ses blagues sont toutes tombées à l’eau.

De belles surprises

La quantité de rires a augmenté lorsque Lana Ja’Rae est arrivée au micro. Contre toutes attentes, elle a fait preuve de timing et d’humour : une véritable surprise! Après elle, Sam Star est arrivée préparée, très drôle et infiniment charismatique.

Lydia Butthole Kollins a épaté la galerie avec son humour noir, son audace et sa livraison très réussie. Après elle, Suzie Toot n’a pas impressionné, mais elle a été souvent très drôle. En conclusion, Lexi s’est plantée en dégageant une énergie fort désagréable.

Qui porte des culottes (très) courtes?

Lors du défilé mettant à l’honneur les « short shorts », Arrietty a présenté un look royal, Lana a perdu ses chances de l’emporter avec des vêtements ordinaires, Sam a défilé en tant que footballeuse sexy, Lydia a offert un look incompréhensible mais joli, alors que Lexi a une fois encore présenté une création avec une cape.

Onya et Suzie ont été sauvées. Arrietty, Jewels et Lexi ont croupi dans les bas-fonds. Lydia a remporté sa première victoire de la saison. Les amies-ennemies, Arrietty et Jewels, se sont affrontées dans un lipsync sur la chanson Ya ya de Beyoncé. Les deux performeuses ont tout donné, mais Jewels a été sauvée par la reine-mère.

Déjà éliminée dans un épisode précédent, mais sauvée par un des leviers chanceux du Badonka Dunk, Arrietty a rangé ses fabuleux looks dans ses bagages. En quittant la scène, elle a choisi d’insulter ses concurrentes et de faire preuve d’agressivité, démontrant une fois encore toute l’étendue de son mal-être. Bon débarras!