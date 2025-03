Fierté des entreprises LGBTQ+ au Québec 

La Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada (CGLCC) procédait, à la fin du mois de février, à l’annonce du 2e cycle du Fonds pour l’écosystème, en collaboration avec la Chambre de commerce LGBT du Québec (CC-LGBT-Q). Rechie Valdez, la ministre fédérale de la Petite Entreprise, ainsi que Steven Guilbault, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, y assistaient. Un montant de 2,8 M$ a ainsi été alloué à 12 organismes sans but lucratif du milieu des affaires LGBTQ+ (on ne les nommera pas ici, ils sont déjà listés sur Fugues.com), et ce, avec le concours du ministère de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.

Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Quels sont les programmes mis de l’avant ? Dans le contexte social actuel tendu, quel message souhaite-t-on transmettre aux entrepreneur.e.s LGBTQ+ ? Tout d’abord, le programme s’appelle « Fierté des entrepreneur.e.s 2ELGBTQI+ du Québec ». « C’est la toute première fois qu’on reçoit pareille somme de n’importe quel palier de gouvernement », souligne Thierry Arnaud, le président de la CC-LGBT-Q. La conférence du 20 février dernier servait à présenter cette 2e étape du financement pour le développement des projets en lien avec « Fierté des entrepreneur.e.s 2ELGBTQI+ du Québec ». « C’est un programme qui s’étend sur 14 mois, jusqu’en mars 2026 », indique Thierry Arnaud.

« C’est toujours les mêmes idées que je défends depuis une quinzaine d’années, note Thierry Arnaud. Les entreprises offrent un service ou un produit. Je dis toujours aussi : tu as réussi, tu as développé une expertise malgré le fait que tu es LGBTQ+ et, pour changer la société, tu pourrais aider d’autres gens LGBTQ+ à dire qu’ils sont out auprès de leur clientèle et de leurs fournisseurs. Le message ici est que, à travers les activités, parce que je n’ai pas hésité à dire que je suis gai, lesbienne, etc., on peut réussir dans la vie, on peut faire du réseautage, on peut en parler, on peut faire profiter les autres de notre expérience. »

La Chambre propose ainsi six activités en tout. D’abord, la création d’un site Web sur l’entrepreneuriat 2ELGBTQI+. À même le site Web de la Chambre, une section sera développée afin de mettre en valeur des histoires à succès, des histoires de création d’entreprises et des parcours de créateurs et de créatrices d’entreprises par des entrepreneur.e.s 2ELGBTQI+. On y retrouvera également 10 vidéos (entrevues) et 20 feuillets (biographies) mettant en valeur la clientèle d’affaires 2ELGBTQI+. Le tournage des vidéos a déjà commencé, quatre vidéos sont déjà en préparation et seront disponibles à la fin mars. Par la même occasion, on identifiera des personnes-ressources 2ELGBTQI+ et des allié.e.s dans les entreprises (répertoire). « Par exemple, les institutions financières ont des succursales identifiées aux couleurs de la communauté 2ELGBTQI+ et on y retrouve des employés LGBTQ friendly. Donc, on sait ici qu’on peut rencontrer des personnes-ressources de nos réalités, que ce sont des personnes ouvertes qui comprennent les besoins des gens LGBTQ+ », indique Thierry Arnaud. Comme 2e activité, on propose la mise sur pied d’un service de mentorat : ce service permettra aux participant.e.s de développer leurs capacités entrepreneuriales. Ce projet de mentorat est en collaboration avec la Fondation de l’entrepreneurship (Réseau Mentorat) et contribuera à former à la fois les mentor.e.s et les mentoré.e.s. L’objectif ici est de jumeler 10 entrepreneur.e.s (mentoré.e.s) avec des mentor.e.s pour la durée du projet.

Ensuite, on met de l’avant aussi une Cellule de codéveloppement des arts (activités de perfectionnement des compétences des entrepreneur.e.s) en vue de créer un « espace sécuritaire » (safe space) où les entrepreneur.e.s 2ELGBTQI+ pourront échanger librement et sans jugement sur des préoccupations communes et sur leur réalité d’entrepreneur.e. On embauchera un animateur en codéveloppement pour l’occasion. On désire améliorer la capacité des entrepreneur.e.s dans leur projet d’entreprise, avec pour objectif d’aider 8 entreprises/entrepreneur.e.s aidé.e.s pour la durée du projet.

Conférences, panels, soirées de réseautage et activités de développement de capacités entrepreneuriales à travers le Québec. Oui, il y a Montréal, mais on désire aussi aller vers les entrepreneur.e.s ailleurs, soit à Sherbrooke, Gatineau, Saguenay, etc. Toujours avec des thématiques 2ELGBTQI+, il s’agit de reprendre la formule à succès des 6 à 8 de la Chambre, mais ici avec l’ajout d’une conférence/entrevue de 15 à 20 minutes, suivie d’une courte période de questions et d’un cocktail de réseautage avec échanges libres entre les panélistes et les participant.e.s. « À travers le réseau de la Fédération des chambres de commerce du Québec, on se déplace dans une ville, on y présente une telle soirée pour permettre la visibilité de l’entrepreneuriat LGBTQ+, souligne Thierry Arnaud. C’est d’aider aussi les entrepreneur.e.s LGBTQ+, les rassembler et venir les appuyer. » Il y aura aussi l’organisation de déjeuners et/ou lunchs avec un.e expert.e de la communauté 2ELGBTQI+ : probablement dans un hôtel proche du Village, pour permettre à un.e expert.e en son domaine de répondre aux questions d’un petit groupe de 6 à 8 personnes, pendant que les autres invité.e.s profiteront aussi des réponses données aux participant.e.s. « Il pourrait y avoir une thématique par déjeuner, comme par exemple le marketing Web, comment le développer, comment être plus efficace, etc. Les gens vont aussi échanger sur les bonnes pratiques.

Cela est basé sur notre expérience acquise dans le passé avec les divers événements de la Chambre », explique le président de la Chambre de commerce LGBT du Québec (CC-LGBT-Q). On pense organiser au moins trois déjeuners au cours de la durée de ce projet. Donc, il faut rester à l’affût ! La dernière activité consiste à accueillir une mission commerciale 2ELGBTQI+ provenant de l’Ouest canadien, soit le Comité Franco Queer de l’Ouest. On veut renforcer les liens entre les communautés d’affaires 2ELGBTQI+ francophones. Cela inclura une rencontre avec la directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) du Village, peut-être aussi une visite du Village dans le but de faire découvrir le développement économique du secteur et ses diverses entreprises, etc. Par cette activité, le but est d’inciter d’autres groupes à organiser des missions commerciales de développement des affaires à Montréal. En plus de tout cela, il y aura des volets spécifiques rattachés à la gouvernance de la Chambre de commerce LGBT du Québec. « Le message que l’on veut passer surtout ici c’est, un peu dans l’esprit de Nelson Mandela, [qu’en étant] authentique avec soi-même et avec les autres, vous ne vous ferez peut-être pas beaucoup d’ami.e.s, mais vous en gagnerez quelques-uns authentiques, évoque Thierry Arnaud. Autrement dit, soyez vous-mêmes, soyez authentiques, soyez ouvert.e.s aux réalités 2ELGBTQI+, montrez vos capacités entrepreneuriales aux autres personnes LGBTQ+, soyez des allié.e.s des entreprises 2ELGBTQI+ […] c’est ce que ce programme désire accomplir jusqu’en 2026. »

INFOS | https://www.cclgbtq.org