Léo « Pavarotti », l’aventure Star Académie

Le 19 janvier 2025, Léo Giroux a fait partie des quatre artistes qui ont pu entrer directement à Star Académie. Un mois plus tard, son élimination a surpris et choqué plusieurs adeptes de la téléréalité. Avec un peu de recul, le jeune chanteur décortique son parcours.

Comment le chant est-il entré dans ta vie ?

Enfant, je chantais un peu, mais on me disait que je criais dans la maison : on me surnommait Léo « Pavarotti », un clin d’œil au chanteur classique. Ma famille avait une troupe musicale qui montait des spectacles. C’était une chorale avec de la mise en scène et des déplacements. J’ai donc été élevé dans cet univers proche des comédies musicales. Vers 10 ans, j’ai commencé à suivre des cours de chant. J’ai participé à des concours, dont La Voix Junior et des trucs plus locaux. Je n’ai jamais gagné, mais j’ai reçu quelques prix du public. Ensuite, j’ai étudié en théâtre musical au Cégep de Sainte-Foy.

Pourquoi voulais-tu participer à Star Académie ?

Léo Giroux : C’était un de mes plus grands rêves. En 2012, à 7 ans, je suivais l’émission. On est allé voir le spectacle au Colisée Pepsi […]. Je collectionnais les autographes des académiciens. Quand l’émission est revenue en 2021-2022, je comprenais davantage ce que ça impliquait. Je regardais les émissions et les cours. Je voyais ça comme un tremplin super intéressant qui pouvait me donner beaucoup de bagage.

Ton expérience a-t-elle été différente de ce que tu imaginais ?

Léo Giroux : En vivant l’aventure, j’ai vu l’envers du décor de la téléréalité. Je ne m’attendais pas à tout ce que ça implique : durant les cours, on doit se placer en fonction des caméras, les profs doivent parfois reprendre des répliques pour que ce soit bon à la caméra, on change les micros et les batteries durant la journée, car tout ce qu’on dit peut être montré à la télé. Sans oublier les moments au confessionnal. Il y a plein de choses à considérer à l’Académie.

Quels ont été tes principaux apprentissages musicaux ?

Léo Giroux : Un de mes plus gros défis a été de gérer la fatigue vocale, car l’intensité

est au cœur de Star Académie. Dès qu’on finit une semaine intense, on en relance une

autre tout de suite. Il n’y a pas beaucoup de repos. On pratique sans arrêt. On apprend des chorégraphies et des déplacements sur la scène. Il y a beaucoup d’informations à retenir. Heureusement, on est tellement bien entourés que le résultat est bon.

Qui étais-tu particulièrement heureux de rencontrer ?

Léo Giroux : J’ai beaucoup apprécié Matt Lang. Je le trouvais très authentique. Je me reconnaissais dans sa façon d’agir. Il est terre-à-terre. Sinon, mon numéro préféré a été celui sur la musique des Rolling Stones avec Garou, Jonathan Roy et France D’Amour. Même si je n’ai pas chanté nécessairement en duo avec eux, l’ensemble du numéro était vraiment l’fun.

As-tu vécu des moments plus difficiles à l’Académie ?

Léo Giroux : Oui, car c’est un grand défi social. C’était ma première expérience de collocation avec 13 autres personnes. Ça s’est super bien passé, mais il y a toujours des moments où tu te remets en question et où tu te compares aux autres. Même si on ne le voyait pas comme une compétition, on se faisait parfois rattraper par l’idée que certains sont meilleurs que nous. On voit leurs belles performances. On peut aussi se sentir tout seul en groupe. Heureusement, on était proches et on se réconfortait entre nous.

Comment as-tu vécu le fait d’être coupé de tes proches ?

Léo Giroux : Le plus difficile a été d’être coupé de mon amoureux, car on était ensemble depuis peu de temps. C’était déjà un gros défi de se quitter quelque temps pour que je vive cette expérience. Il comprenait super bien pourquoi je faisais ça. C’est de lui dont je m’ennuyais le plus.

Tu as passé une audition pour chanter avec Pierre Lapointe la chanson Hymne pour ceux qui ne s’excusent pas, qui parle d’enjeux queers. Qu’est-ce que ça t’a fait de ne pas être sélectionné ?

Léo Giroux : Quand Pierre nous a expliqué sa vision de la chanson, je me suis dit que c’aurait été un beau moment que Marco ou moi interprète ce texte, en comprenant et en représentant la différence. J’aurais aimé le faire, mais ça n’a pas adonné. Je suis content que Pierre ait écrit quelque chose comme ça. C’est un message très fort.

Quelles émotions t’ont habité après ton élimination ?

Léo Giroux : Ma sortie a été mon moment le plus difficile. J’ai l’impression qu’on m’a enlevé mon rêve assez rapidement. Un mois à l’Académie, c’est super enrichissant, mais je manque tellement d’expérience sur scène, avec les profs, les artistes invités et les autres académiciens. J’ai été très déçu d’être éliminé.

À quoi ressemblent tes ambitions ?

Léo Giroux : Je veux faire des comédies musicales. Ça m’appelle depuis longtemps. Je veux monter de grosses productions, vivre un trip de gang et présenter les shows à plusieurs reprises. Un jour, j’aimerais aussi créer ma propre musique pour présenter mon univers aux gens qui m’ont donné beaucoup d’amour durant Star Académie. Je me verrais faire de la musique pop orchestrale populaire.6

