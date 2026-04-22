Spectacle hommage à Cher

Préparez-vous à vivre l’expérience d’un spectacle sans pareil de Cher – présenté dans des salles de partout au Royaume-Uni, en Europe et au Canada en 2026! Remontez le temps grâce à The Shoop Shoop Show – The Cher Collection, un spectacle mettant en vedette la puissante chanteuse internationale Rachael Hawnt, gagnante de l’émission Starstruck sur ITV.

Le spectacle met en lumière chaque décennie de l’incroyable carrière de Cher, donc préparez-vous à vivre les succès éblouissants du disco jusqu’aux chansons pop-rock les plus connues du palmarès.

Tout au long du spectacle, vous constaterez que Rachael Hawnt incarne à la perfection la chanteuse mythique de « If I Could Turn Back Time » et de « Believe ».

Comprenant de remarquables costumes faits sur mesure, une production et des chorégraphies à couper le souffle et un groupe de musiciens de classe mondiale sur scène, le spectacle The Shoop Shoop Show – The Cher Collection vous fera chanter et danser toute la soirée. C’est le moment parfait pour célébrer la musique de Cher, déesse de la pop qui aura 80 ans cette année. Alors, achetez vos billets, faites-vous une beauté et vivez la magie de l’une des plus grandes divas de tous les temps.

INFOS | Les 25 et 26 mai 2026 19 h 30, au Studio de l’Espace St-Denis

https://espacestdenis.com

https://www.rachael-hawnt.co.uk

https://theshoopshoopshow.com