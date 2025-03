Explosion d’amour parental à RuPaul’s Drag Race – 13e épisode de la 17e saison

Des effusions d’amour, un make-over inspirant, la rencontre de cinq nouvelles drag queens et probablement le meilleur lipsync de la saison : on est toujours au rendez-vous de RuPaul’s Drag Race avec ce 13e épisode de la 17esaison. Divulgâcheurs au programme!

Dans le mini challenge Spill the T, la reine-mère a posé plusieurs questions baveuses au top 5 et un point était donné chaque fois que leur réponse correspondait à celles de la majorité.

Peu à peu, on a découvert les personnalités les plus imprévisibles (Lexi et Onya), celle qui serait le plus du genre à feindre un orgasme dans une foule (Jewels et Lexi), celle qu’on retrouverait dans un petit sauna au Texas (Sam) et celle qui avait le plus de chances de partir à la fin de l’épisode (Jewels). Contrairement aux saisons passées, la dernière question n’a pas provoqué de drame ni d’éclats de colère.

Pour le défi principal, les participantes devaient transformer quelqu’un de leur famille en membre de leur drag family. La mère de Sam Star voulait ressembler à Dolly Parton, telle une reine du country mariant le denim et le doré. La maman de Suzie Toot, faible en énergie, semblait effarée à l’idée de se transformer en personnage cartoonesque ressemblant un tantinet à Betty Boop en noir et blanc.

Le père d’Onya Nurve, qui a accueilli son enfant avec un câlin émouvant d’intensité, n’a pas hésité à se transformer en drag. Pour la première fois en 31 années de vie, Onya a vu son père sans barbe. On la sentait d’ailleurs très émue de partager l’expérience avec son père, alors que ce dernier a passé plusieurs années derrière les barreaux pour avoir braqué des banques. Il a même suggéré se renommer Rob-hurt-a Bank!

Quand le père de Jewels Sparkles est arrivé dans l’atelier, le duo père-fils s’est offert un câlin mémorable. Pas surprenant, alors que le papa a amené son fils voir son premier show de drag. Papa Sparkles s’amusait à pratiquer sa démarche, à se déhancher et à découvrir son énorme poitrine en silicone. On croyait rêver!

La dernière, mais non la moindre : la maman de Lexi Love est arrivée dans notre écran. Ces deux-là ont franchi des pas de géantes au cours des dernières années. Si la mère a mis à la porte son enfant à 18 ans, la voilà dans une téléréalité à se transformer en drag, à utiliser les bons pronoms avec sa fille trans pour la première fois et… à découvrir le formidable effet facelift des collants sur les tempes. Priceless!

Lors du dernier tiers de l’émission, on a vu RuPaul. Michelle Visage, le styliste Law Roach et l’actrice June Diane Raphael (qu’on a vu jouer la fille aînée de Jane Fonda dans Grace & Frankie) former l’un des panels de juges les plus divertissants et complémentaires depuis le début de la franchise.

Quand le défilé a commencé, on a fait connaissance avec Lexi Love et Mimi Lovely, deux magnifiques femmes tout droit sorties d’un boudoir en portant de la lingerie valentine. Malheureusement, elles avaient davantage l’air d’amies que d’un tandem mère-fille.

À l’inverse, Sam et Sassy Star ont mis de l’avant une ressemblance fabuleuse, tant dans le look mélangeant le country et le monde des pageant, que dans l’attitude sexy et confiante. Adorables!

Même si on croyait Suzie désavantagée par le manque d’entrain de sa mère, le duo s’en est bien tiré, car Suzie a incorporé ce décalage dans le numéro aux côtés de Queenie Toot. Un moment mignon.

Comme il fallait s’y attendre, Salchicha Sparkles a volé le show avec son humour et son implication du tonnerre, mais les looks prévus par Jewels (des manteaux de fourrure bleu et violet) manquaient de panache et d’originalité.

Onya Nurve et Nunya Bidness avaient une attitude très joueuse, mais leurs robes ont fait dire à la juge invitée qu’elles ressemblaient à deux filles qui font plein de mauvais choix, mais qui se disent mutuellement qu’elles sont fabuleuses.

RuPaul a décerné la victoire au duo étoilé du Texas, Sam et Sassy Star, avant d’envoyer Jewels en lipsync contre Onya sur la chanson 1 Thing de Amerie. Les deux ont plongé tête première avec un haut niveau d’énergie. Quelques secondes ont suffi pour qu’on espère un double sauvetage… et notre vœu a été exaucé!

Dixit RuPaul : les vibrations d’amour étaient trop fortes pour éliminer qui que ce soit. Yas queen!