POSIP

THE DALMATIAN DOG, BLACK ISLAND WINERY, VHQ ILE DE KORCULÀ (CROATIE) 2023

Code SAQ : 15129835 | 21,40$

C’est toujours emballant de découvrir un nouveau cépage, surtout d’une région que je ne connais pas. Un vin d’une île de la mer Adriatique, ça ne court pas les rues. Le nez m’a intrigué, avec ses notes d’abricots, de zeste de lime et de sable mouillé. Puis la bouche m’a propulsé sur une vague de plaisir. Une bombe de fruits mûrs (abricots, poires) et une indéniable note salée. En fait, ça peut évoquer certains sakés, avec ce mélange d’amertume, de fruité et de salé ; c’est presque umami, avec une certaine texture quasi grasse. Je me suis régalé ! C’est assurément un vin qui nous fait voyager. À savourer avec vos poissons grillés, des calmars, des grillades de viande blanche aux fines herbes et des sushis.