Le 19 mars dernier, l’artiste visuel Yunus Chkirate tenait le vernissage de son exposition “FOCUS” à la galerie et boutique MAÏK Art Mural. Plus qu’une exposition, FOCUS est une célébration vibrante de l’art, de la communauté et de la créativité au cœur de Montréal. Laissez-vous envoûter par une collection saisissante de ses toutes dernières peintures et sculptures.

Yunus Chkirate expliquant sa démarche Pierre Perreault, Yunus et Chrystian Levasseur Yunus Chkirate et son agente Kat Coric Kat Coric, Claude Zanar et Yunus Chkirate Expo FOCUS Yunus Chkirate – photos Andréa Robert Lezak

INFOS | https://www.facebook.com/YunusChkirate123

MAÏK Art Mural, 1318 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

https://www.maikmontreal.ca/